21 de marzo: ¿Qué es el equinoccio de primavera?

El 21 de marzo de 2026 es una fecha clave en el calendario natural y cultural de México. Aunque astronómicamente el equinoccio de primavera puede ocurrir algunos días antes (este año será hoy, viernes 20 de marzo, a las 8:46 horas), el espíritu simbólico del evento se vive especialmente el día 21.

Muchos mexicanos observan el fenómeno y participan en rituales y celebraciones que combinan ciencia, tradición y cosmovisión ancestral, ya que marca el comienzo de la primavera en el hemisferio norte, momento en el que el Sol se ubica directamente sobre el ecuador de la Tierra, provocando que durante ese día la duración del día y de la noche sea casi igual en gran parte del planeta.

¿Qué es el equinoccio de primavera y por qué ocurre?

El término equinoccio proviene del latín aequus (igual) y nox (noche), y describe el momento en que el día y la noche están casi guales en duración. Este efecto se debe a la inclinación del eje terrestre y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que a estas fechas hace que el astro rey se alinee con el ecuador celeste.

Además de su importancia astronómica, el equinoccio anuncia cambios climáticos perceptibles: las temperaturas aumentan, los paisajes florecen y la luz solar se intensifica, dando paso a un entorno que muchos relacionan con el renacimiento y la fertilidad.

El equinoccio en México

En México, el equinoccio de primavera se celebra desde tiempos prehispánicos en distintos lugares del país, especialmente alrededor de estructuras arqueológicas que guardan alineaciones solares significativas.

Cada 21 de marzo miles de personas se reúnen en la zona arqueológica de Teotihuacán para vivir el equinoccio con rituales, danzas y ceremonias. Muchos visitantes visten de blanco con pañuelos rojos, suben a la cima de la Pirámide del Sol, extienden los brazos hacia el sol y queman incienso como acto simbólico de renovación.

En otros sitios como Dzibilchaltún (Yucatán) o Chichén Itzá, la arquitectura reluce, ya que las estructuras fueron diseñadas para que la luz solar ilumine puntos específicos o cree fenómenos de sombra que antiguamente se interpretaban como señales de los dioses.

También hay festivales, como el que se realizará en la zona arqueológica de Calixtlahuaca, en Toluca: el Festival Cultural del Quinto Sol, que conjugará actividades científicas, ritmos indígenas y arte contemporáneo para conmemorar el equinoccio.

El evento reúne a comunidades, científicos y asistentes, busca recordar la importancia del Sol dentro de la cosmovisión mesoamericana como fuente de vida y energía.

En San Andrés Cholula, Puebla, también se organizan eventos y festividades que atraen a visitantes y ponen en valor la herencia cultural ligada a este cambio de estación, promoviendo el turismo y la economía local.