El Banco de Japón mantiene sus tasas sin cambios; advierte del impacto de la guerra sobre la inflación

El ⁠Banco de Japón mantuvo las tasas de interés sin cambios este jueves, pero advirtió del impacto que el aumento ⁠de los precios del petróleo, debido al conflicto en Oriente Medio, podría tener sobre la inflación subyacente, lo que pone de manifiesto su cautela ante las crecientes presiones sobre los precios.

Dos miembros de la junta con postura restrictiva también mostraron su desacuerdo con la previsión del banco central sobre cuándo la ⁠inflación podría alcanzar de forma duradera su objetivo, argumentando ⁠que el plazo podría ser más corto de lo inicialmente previsto.

La decisión del Banco de Japón se produjo en una semana repleta de reuniones de bancos centrales, en las que los dirigentes monetarios se enfrentaron a una trayectoria de política monetaria enturbiada por la crisis del petróleo en Oriente Medio. La Fed y el Banco de Canadá mantuvieron las tasas sin cambios, pero adoptaron un tono de línea dura el miércoles, conscientes del riesgo de que el aumento de los precios del petróleo pudiera avivar la inflación.

"A raíz del aumento de la tensión en Oriente Medio, los mercados globales se han mostrado volátiles", dijo el Banco de Japón en un comunicado en el que anunciaba la decisión, y añadió que el aumento de los precios del petróleo probablemente ejercerá una presión al alza sobre la inflación al consumo.

"Debe prestarse atención al impacto del aumento de los precios del crudo en las perspectivas de la inflación subyacente".

En la reunión de dos días que finalizó el jueves, el Banco de Japón mantuvo sin cambios su tasa de interés de política monetaria a corto plazo en el 0.75 por ciento. El miembro del consejo Hajime Takata repitió una propuesta que ya había presentado sin éxito en enero para elevar las tasas al 1.0%, argumentando que Japón ya ha visto cómo la inflación alcanzaba de forma duradera el 2 por ciento.

Otro miembro de la junta, Naoki Tamura, también discrepó de la opinión del Banco de Japón de que la inflación alcanzará de forma duradera el 2% en algún momento a partir de octubre, argumentando en cambio que ese momento podría llegar ya en abril.

Los inversores están pendientes de cómo el gobernador Kazuo Ueda, en su rueda de prensa posterior a la reunión, planteará el equilibrio entre la necesidad de apoyar una economía golpeada por la crisis y evitar quedarse rezagado en materia de inflación.

A pesar de la mayor incertidumbre derivada de la guerra con Irán, los mercados ven ⁠aproximadamente un 60% de posibilidades de que se produzca otra subida de tasas en ⁠abril.

Cualquier comentario de corte expansionista por parte de Ueda podría debilitar ⁠el yen, que se ha deslizado hacia el nivel de 160 por dólar, considerado por las autoridades como la línea roja para la intervención cambiaria, según ⁠los analistas.

"Si la depreciación del yen se acelerara bruscamente, eso podría aumentar las posibilidades de una actuación anticipada. Sin embargo, a falta de un catalizador externo de este tipo, veo pocas razones para esperar que el Banco de Japón adelante la fecha de su próxima subida de tasas", dijo Masato Koike, economista de Sompo Institute Plus en Tokio.

"Dado el alto nivel de incertidumbre, espero que el gobernador Ueda se centre en hacer comentarios que eviten, en la medida de lo posible, comprometerse con nada concreto".

La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, lanzó una nueva advertencia a los especuladores para que no presionen demasiado a la baja sobre el yen, afirmando que las autoridades están preparadas para tomar medidas contra movimientos volátiles.

"Hoy es un día ⁠en el que los especuladores podrían estar activos", dijo Katayama en una rueda de prensa el jueves, citando la rueda de prensa de Ueda, la cumbre entre Japón y EU y la incertidumbre en torno a los acontecimientos en Oriente Medio.