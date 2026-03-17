Empleo manufacturero tiene discreto repunte en enero del 2026

En enero del 2026 el empleo en las actividades manufactureras desarrolladas en territorio mexicano tuvo un avance marginal de 0.2% en comparación con diciembre, con lo que hiló dos meses de avances, de acuerdo con cifras divulgadas este martes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El discreto repunte de diciembre y enero interrumpió una racha de 10 meses de caídas mensuales consecutivas.

El avance, sin embargo, es insuficiente todavía para poner en verde el comparativo interanual, que en enero marca un descenso de 2.5%, lo que significa que la variable hila ya 35 meses a la baja desde esta perspectiva.

De forma desglosada, se observaron incrementos mensuales en el empleo de 11 de las 21 ramas de actividad que mide la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Inegi.

Los 10 mayores fueron:

Fabricación de productos de cuero y piel (+1.8%) Industria de la impresión (+1.5%) Industrial del papel (+0.6%) Fabricación de maquinaria y equipo (+0.6%) Fabricación de equipo de cómputo y comunicación (+0.5%) Industria química (+0.5%) Fabricación de productos a base de minerales no metálicos (+0.4%) Fabricación de prendas de vestir (+0.2%) Industria de las bebidas y el tabaco (+0.2%) Industria alimentaria (+0.1%)

En una perspectiva más amplia, el empleo manufacturero se ha mantenido especialmente débil en el contexto de la desaceleración de la economía mexicana.

De acuerdo con la EMIM, en el 2025 cayó 2.0%, con lo que hiló tres años a la baja, a pesar de que la economía mexicana creció 0.8 por ciento.

Clave del empleo formal

Cabe recordar que el sector manufacturero es el de mayor aporte al empleo formal registrado ante al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En enero pasado la nómina del sector de la transformación ante el IMSS fue de cinco millones 877,409 personas, que representaron 26.1% del total de trabajadores asegurados en México.

Durante el primer mes del año eso significó la creación mensual de 24,993 puestos de trabajo en el ramo.

En el período también destacó que el repunte del empleo tuvo lugar en medio de un comportamiento negativo del volumen físico de la producción manufacturera, que cayó 1.8% e hiló dos meses a la baja.

Durante todo el 2025 se observó un estancamiento en este apartado, lo que representó una abrupta desaceleración, luego del avance de 1.6% del 2024.