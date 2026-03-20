Peso mexicano cae con fuerza frente al dólar ante avance del petróleo

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la última jornada de la semana. La divisa local retrocedió fuertemente y revirtió un moderado avance semanal en un mercado que sigue preocupado por la guerra en Oriente Medio y sus posibles impactos económicos.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.9557 unidades por dólar. Contra un cierre de 17.7396 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), eso significó para la moneda una caída de 21.61 centavos, equivalentes a 1.22 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.9963 unidades y un nivel mínimo de 17.7092. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, avanzó 0.34% a 99.54 unidades.

Preocupaciones por el petróleo

Los enfrentamientos entre Estados Unidos e Israel contra Irán han impactado en instalaciones energéticas en Oriente Medio. Esto, sumado al cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, completa un escenario complejo que impulsaba el WTI 2.38% hasta 97.82 dólares.

Autoridades de Irak declararon fuerza mayor en todos los yacimientos petroleros operados por empresas extranjeras. La medida implica que, debido a unas circunstancias fuera de su control, será posible suspender o afectar operaciones sin caer en penalizaciones contractuales.

Esperan inflación y anuncio de Banxico

Esta semana, la Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE) decidieron mantener sus tasas de interés sin cambios. Estas tres autoridades coincidieron en que los riesgos por la guerra exigían una postura más conservadora.

La próxima semana será el turno del Banxico de comunicar su decisión. Se espera que también mantenga su tasa de interés sin cambios. En México también serán relevantes los datos de inflación de la primera quince del mes, que se conocerán antes de su anuncio.

Peso registra ligera caída semanal

Mientras tanto, el tipo de cambio terminó la semana con una pérdida marginal. Frente al cierre oficial de 17.9489 unidades por dólar del viernes pasado, el peso mexicano registró una caída acumulada contra el dólar de 0.04%, inferior a un centavo, con datos del Banxico.

"En el corto plazo, es probable que el mercado continúe operando con alta volatilidad, donde cualquier señal de una desescalada en el conflicto podría generar rebotes importantes, pero difíciles de sostener", dijo Laura Torres, directora de inversión de IMB Capital Quants.