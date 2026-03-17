El banco central de Australia sube a 4.1% su tasa de interés con la guerra en Irán en la mira

El banco central de Australia subió este martes su tipo de interés oficial ⁠por segundo mes consecutivo, alegando que era necesario aumentar los costes de financiación para contener la inflación, aunque el estrecho margen de la votación sugiere que no es en absoluto seguro que se ⁠produzcan nuevas subidas.

El Banco de la ⁠Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) dio inicio a una semana crucial para los principales bancos centrales, en un momento en que la guerra en Oriente Medio se intensifica y el fuerte repunte de los precios del petróleo amenaza con reavivar las presiones inflacionistas a nivel global. Se espera que los responsables de política monetaria de otros países, incluidos la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE), mantengan los tipos de interés sin cambios.

Al concluir la reunión de política monetaria de marzo, el RBA subió su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos hasta el 4.1%, su nivel más alto en 10 meses, revirtiendo así dos de los tres recortes que realizó el año pasado. Cinco miembros del consejo votaron a favor de la subida, mientras que cuatro votaron en contra, en la decisión más reñida desde que se empezó a revelar el resultado de las votaciones.

Los mercados habían apostado por una probabilidad del 75% de una subida después de que altos cargos del RBA con la inflación estancada por encima del rango objetivo del 2%-3% y el mercado laboral aún en plena efervescencia.

Los cuatro grandes bancos australianos apuntaban a una subida.

"Los indicadores a corto plazo de las expectativas de inflación ya han subido", señaló la junta en un comunicado, indicando que "el conflicto en Oriente Medio ha ⁠provocado un fuerte aumento de los precios del combustible, lo ⁠que, de mantenerse, contribuirá a la inflación".

"La junta ⁠consideró que es probable que la inflación se mantenga por encima del objetivo durante algún tiempo y que ⁠los riesgos se han inclinado aún más al alza, incluidas las expectativas de inflación".

El dólar australiano retrocedía un 0.2% hasta los 0.7060 dólares, ante la decisión tan reñida, mientras que el rendimiento de los bonos del Estado a tres años bajaba 7 puntos básicos, hasta el 4.509 por ciento.

Los inversores redujeron la probabilidad de otra subida en mayo, que ahora se cotiza en torno al 30 por ciento.

"Es evidente que a la Junta le preocupa que los recientes acontecimientos geopolíticos puedan agravar una situación ya de por sí mala", ⁠dijo Abhijit Surya, economista de Capital Economics.

"Fundamentalmente, la división en la votación parece deberse a la elevada incertidumbre sobre la evolución del conflicto con Irán, dado que este "plantea riesgos sustanciales en ambos sentidos"".