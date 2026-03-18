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Fed deja sin cambios su tasa, en antesala de relevo de Powell: Incertidumbre por guerra se cuela en decisión
La Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas de interés sin cambios este miércoles y pronosticó una aceleración de la inflación.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sostuvo la pausa en el ciclo de recortes y dejó sin cambio la tasa de interés, en el rango que va de 3.50% y 3.75 por ciento.
En una decisión tomada por mayoría, con el voto del gobernador Stephen Miran a favor de recortarla en 25 puntos base, explicaron que la tasa de desempleo ha cambiado poco y la inflación se mantiene elevada y por arriba del objetivo puntual, que es 2 por ciento.
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En el comunicado del segundo anuncio monetario del 2026, los miembros del FOMC mencionaron que “persiste una elevada incertidumbre sobre la economía de Estados Unidos, debido a los acontecimientos en Medio Oriente".
Por ello consignaron que el Comité está atento a los riesgos que afectan al cumplimiento de los dos objetivos de su mandato, que son el pleno empleo y la inflación.
En este momento inició la conferencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, que será la última que conduce, ya que su cargo termina en mayo y en abril, no hay reuniones programadas.