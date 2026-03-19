El banco central de Suecia mantiene en 1.75% su tasa de interés

El banco central de Suecia mantuvo ⁠este jueves su tipo de interés de referencia en el 1.75%, tal ⁠y como se esperaba, ⁠y señaló que prevé que se mantenga en este nivel durante algún tiempo, aunque la guerra en Oriente Medio ha hecho que las previsiones sean muy inciertas.

"Los recientes acontecimientos internacionales ‌han ​sido muy dramáticos", señaló el Riksbank en un comunicado.

"La guerra en Oriente Medio ha provocado importantes fluctuaciones en los precios de la energía y en los mercados financieros, incluido un aumento de los tipos de interés a corto plazo", añadió el banco central.

Los analistas encuestados por Reuters coincidieron unánimemente en que no habría cambios en ⁠los tipos.

La ⁠previsión media de ⁠la encuesta apuntaba a que el Riksbank mantendría ⁠su política monetaria actual hasta que subiera los tipos en el tercer trimestre de 2027.

El Riksbank tiene previsto publicar su próxima decisión sobre los tipos el 7 de mayo.