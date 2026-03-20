Rusia baja su tasa de interés hasta el 15%, su mínimo desde 2023

El Banco Central de Rusia decidió reducir en 50 puntos básicos su tipo de interés de referencia, que pasará a situarse en el 15%, en lo que supone el séptimo recorte de la tasa de referencia desde el máximo del 21% de junio de 2025 y su nivel más bajo desde diciembre de 2023, dejando abierta además la puerta a más recortes del precio del dinero en próximas reuniones.

La entidad dirigida por Elvira Nabiúllina destacó la desaceleración de la subida de los precios observada en febrero y, si bien ha señalado el considerable aumento de la incertidumbre respecto al entorno externo, a diferencia de otros bancos centrales reunidos esta semana, no ha expresado una especial preocupación en su comunicado respecto del impacto en la inflación de la situación en Oriente Próximo.

No obstante, la entidad considera que los riesgos proinflacionarios siguen predominando a medio plazo, en gran parte asociados al deterioro de las perspectivas económicas mundiales y al aumento de las presiones inflacionarias a nivel global en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

De tal modo, adelantó que evaluará la necesidad de "un nuevo recorte de la tasa de interés de referencia en sus próximas reuniones", en función de la sostenibilidad de la desaceleración de la inflación, la dinámica de las expectativas inflacionarias y el análisis de los riesgos que plantean las condiciones externas e internas.

Según las previsiones del Banco de Rusia, dada la postura de la política monetaria, la inflación anual disminuirá hasta el 4.5%-5.5% en 2026, mientras que la inflación subyacente se situará cerca del 4% en el segundo semestre de 2026. De cara a 2027 y años posteriores, la entidad espera que la inflación anual se mantendrá dentro de su objetivo.

En cuanto al crecimiento, la institución ha advertido de que la desviación al alza de la economía rusa "está disminuyendo" y los datos de alta frecuencia y las encuestas empresariales sugieren un menor ritmo de expansión de la actividad económica a principios de 2026 ante la moderación de la demanda de los consumidores, al tiempo que se alivia gradualmente la escasez de mano de obra, ante lo que las empresas planean subidas salariales más moderadas en 2026.

El consejo de administración del Banco de Rusia celebrará su próxima reunión sobre tipos de interés el 24 de abril de 2026.