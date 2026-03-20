Actividad económica de México crecería 1.2% interanual en febrero: IOAE

La actividad ⁠económica de México se expandió un ⁠1.2% en febrero ⁠en relación a igual mes del año anterior, de acuerdo a las cifras preliminares emitidas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En comparación con el mes anterior, la economía mexicana habría crecido un 0.1%, según el Inegi.

El ⁠Indicador Oportuno ⁠de ⁠la Actividad Económica (IOAE) estima anticipadamente ⁠el desempeño de la economía antes de la publicación del índice general IGAE, una referencia ⁠mensual del PIB de México.

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