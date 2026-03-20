Lectura 1:00 min
Actividad económica de México crecería 1.2% interanual en febrero: IOAE
La actividad económica de México se expandió un 1.2% en febrero en relación a igual mes del año anterior, de acuerdo a las cifras preliminares emitidas este viernes por el Inegi.
La actividad económica de México se expandió un 1.2% en febrero en relación a igual mes del año anterior, de acuerdo a las cifras preliminares emitidas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En comparación con el mes anterior, la economía mexicana habría crecido un 0.1%, según el Inegi.
Te puede interesar
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima anticipadamente el desempeño de la economía antes de la publicación del índice general IGAE, una referencia mensual del PIB de México.
INFORMACIÓN EN PROCESO...