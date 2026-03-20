Con festival y un millón de plantas, CDMX arranca la primavera y se alista para el Mundial 2026

La Ciudad de México dio la bienvenida a la primavera este viernes con el arranque del Primer Festival de Flores de Primavera y Ornamentales 2026, así como la instalación de un millón de plantas en avenidas principales, como parte de los preparativos rumbo al Mundial de Futbol.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró el festival en el Monumento a la Revolución y anunció la compra de un millón de plantas a productores del suelo de conservación. Estas fueron colocadas en Paseo de la Reforma y otras vialidades principales, con el objetivo de embellecer la capital de cara a eventos internacionales como el Mundial 2026.

Brugada destacó que esta estrategia también busca impulsar el consumo local y apoyar a productores de la ciudad.

Festival floral espera alta afluencia

El Festival de Flores de Primavera y Ornamentales se realiza del 20 al 22 de marzo y contará con la participación de decenas de productores. En esta primera edición participan 54 floricultores y 50 productores de alimentos derivados del suelo de conservación, quienes ofrecerán sus productos al público.

El evento exhibe más de 80 variedades de plantas, entre ellas dalias, rosas, hortensias, lavanda y suculentas, además de actividades culturales y educativas. Las autoridades estiman una asistencia de hasta 10,000 personas diarias y una derrama económica aproximada de 300,000 pesos por día.

Como parte de las celebraciones, este 21 de marzo se realizará la “Noche de Primavera”, un recorrido cultural por el Centro Histórico que culminará con un concierto. El festival también incluye un museo al aire libre y la instalación de figuras monumentales, como un teporingo, especie endémica del Valle de México.

Primavera impulsa consumo de flores

La llegada de la primavera también detona el consumo de flores en México. De acuerdo con plataformas digitales, los pedidos pueden incrementarse hasta 1,500% durante estas fechas, impulsados por nuevas tradiciones como regalar flores amarillas.

Este fenómeno responde a nuevas tendencias de consumo, como la popularización de regalar flores amarillas para celebrar el inicio de la primavera, una práctica que ha ganado fuerza en redes sociales y entre los consumidores más jóvenes.

Además, la digitalización del consumo ha facilitado la compra inmediata de flores mediante aplicaciones móviles, permitiendo entregas el mismo día y ampliando el alcance de los productores y comercios.

Este crecimiento también se refleja en el mercado nacional, que mantiene una tendencia al alza impulsada por la demanda interna, las condiciones climáticas favorables y el auge del comercio electrónico.