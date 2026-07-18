¿Vas a comprar una vivienda usada? Conoce los documentos que debes revisar

La compra de vivienda usada se ha convertido en una de las principales opciones para quienes buscan adquirir un patrimonio, especialmente ante la limitada oferta de nuevos espacios en diversas regiones del país.

Esta tendencia también se refleja en la evolución de los precios, ya que de acuerdo con el Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el precio de la vivienda nueva registró un incremento anual de 9.1% durante el primer trimestre del 2026, mientras que la vivienda usada aumentó 8.3% en el mismo periodo.

Sí bien este mercado representa una alternativa para acceder a una casa o departamento, también implica revisar con detalle la situación legal del inmueble y cumplir con diversos requisitos antes de concretar la operación.

Documentos indispensables

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda analizar, preferentemente con el apoyo de un especialista en bienes raíces, la documentación que acredita la legalidad de la propiedad.

Entre los documentos esenciales destacan:

La identificación oficial del vendedor.

Acta de matrimonio del vendedor, cuando corresponda.

Título de propiedad y la escritura notarial inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Si el propietario contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, será necesario contar con el consentimiento del cónyuge para formalizar la venta.

Revisar adeudos

Otro aspecto fundamental antes de la compra de vivienda usada consiste en verificar que el inmueble no presente gravámenes, embargos o litigios registrados en el Registro Público de la Propiedad.

Además, conviene confirmar que el impuesto predial se encuentre al corriente y que los recibos estén a nombre del propietario que realiza la venta.

En el caso de departamentos o viviendas en condominio, también es recomendable revisar que no existan adeudos por cuotas de mantenimiento o administración, ya que estos conceptos no forman parte de las verificaciones realizadas por el notario.

Crédito y escrituración

Cuando la adquisición se realiza mediante un crédito hipotecario, ya sea con un banco o un instituto público de vivienda, la institución financiera designa al notario o presenta una lista de opciones para elegir.

Durante el proceso será necesario cubrir un anticipo destinado a constancias, certificados y otros trámites. Los honorarios notariales, impuestos y demás gastos relacionados con la escrituración se liquidan al momento de firmar la nueva escritura.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para formalizar el crédito es indispensable presentar comprobantes de ingresos, documentos personales, las escrituras del inmueble, boletas de predial y agua, además de una copia del contrato de promesa de compraventa.

La operación concluye con la firma de las escrituras por parte del vendedor y del comprador ante el notario, momento en el que se liquida la propiedad. Contar con el acompañamiento de un profesional con experiencia en el sector inmobiliario puede facilitar el proceso y reducir riesgos durante la compra de vivienda usada.