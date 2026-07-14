Reforma, la clave detrás de la vivienda más cara de la CDMX

Las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo registran los precios de vivienda más altos de la Ciudad de México. Parte de esa explicación se encuentra en el corredor Reforma, donde la oferta residencial se ha concentrado en desarrollos de mayor valor que hoy promedian 87 metros cuadrados por departamento y un precio cercano a 7.9 millones de pesos, de acuerdo con el estudio Zona Metropolitana del Valle de México-Corredor Reforma, elaborado por Tasvalúo.

Hace unos días, El Economista documentó que el precio promedio de la vivienda alcanza 75,498 pesos por metro cuadrado en Cuauhtémoc y 72,303 pesos en Miguel Hidalgo, ambos por encima del promedio de la Ciudad de México, ubicado en 58,257 pesos. El estudio de Tasvalúo aporta elementos para entender esa diferencia al analizar la composición del mercado residencial que comparten ambas alcaldías a lo largo del corredor Reforma.

De acuerdo con el informe, Reforma ha configurado un mercado donde predomina la vivienda vertical. Tasvalúo identificó 346 proyectos habitacionales activos y encontró que 342 corresponden a edificios de departamentos, una composición que representa 99% de la oferta nueva y concentra un inventario de 22,027 viviendas, de las cuales siete de cada diez ya fueron comercializadas.

La composición del mercado también ayuda a explicar el tamaño promedio de las viviendas. Los segmentos Residencial y Residencial Plus concentran casi ocho de cada diez desarrollos monitoreados por Tasvalúo, una participación que coincide con departamentos de 87 metros cuadrados en promedio y un precio medio de 7.89 millones de pesos.

Tasvalúo resume esa evolución al concluir que "el Corredor Reforma ha alcanzado una madurez urbana caracterizada por la verticalización extrema y la especialización en segmentos de alto valor adquisitivo", una condición que ayuda a entender el perfil inmobiliario que hoy caracteriza a esta zona de la capital.

Así se distribuye la oferta residencial en Reforma

Los precios aumentan conforme cambia el segmento habitacional. Mientras la vivienda Media registra un promedio de 46,078 pesos por metro cuadrado, la Residencial alcanza 67,603 pesos y la Residencial Plus llega a 89,467 pesos. En Prime, el promedio asciende a 137,911 pesos por metro cuadrado, el valor más alto identificado por Tasvalúo.

El estudio también retrata un mercado con estas características:

43.8% de la oferta vertical corresponde al segmento Residencial Plus.

Los proyectos registran una absorción promedio de 1.4 viviendas al mes .

. El inventario disponible equivale a 21 meses de comercialización.

En el mercado de vivienda usada, los inmuebles Prime alcanzan valores de hasta 250,000 pesos por metro cuadrado.

El ritmo de ventas confirma que la demanda ha acompañado esa especialización. Para Tasvalúo, "la relación del 70% entre unidades vendidas e inventario total demuestra una demanda sostenida pese a los elevados precios por metro cuadrado", un comportamiento que mantiene activo al corredor incluso con algunos de los precios más altos del país.

La misma tendencia se observa en la vivienda usada, donde el monitoreo de 2,252 inmuebles ubica los valores más elevados en el sur-poniente de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

En ese contexto, el estudio concluye que este comportamiento termina por consolidar a la zona "no sólo como un centro financiero, sino como el nodo residencial de lujo más importante de la capital", una afirmación que también aporta elementos para entender por qué ambas alcaldías mantienen los precios de vivienda.