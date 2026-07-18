Kia EV3: un SUV eléctrico coreano que quiere hacerte olvidar a  los chinos, esto cuesta en México

El Kia EV3 ya tiene precio en México y llega con un objetivo claro: hacerte olvidar a los eléctricos chinos. En un mercado donde las marcas chinas dominan el segmento de autos eléctricos, algunas marcas "tradicionales" quieren dar la pelea. Kia atacó primero con el EV6, sabiendo que era un producto de nicho; ahora apunta a un segmento mucho más popular con un SUV eléctrico bien valorado y exitoso en otros mercados, a un precio que sin duda atraerá a varios.

Uno de los mejores eléctricos del mundo

Kia EV3

En 2025, el año de su llegada al mercado, este SUV compacto coreano se coronó como el Auto del Año en los World Car Awards. Es un premio reservado a autos que demuestran ser una gran oferta comercial, están bien construidos y ofrecen muchísimo valor. Para dimensionar el logro, el ganador de 2026 fue el BMW iX3, así que llevarse ese título no es cualquier cosa.

Diseño totalmente futurista

Kia EV3

El Kia EV3 adopta lo más futurista del diseño actual de la marca, inspirándose fuertemente en el Kia EV9, el SUV grande que también fue bien recibido en Estados Unidos.

Por eso vemos la tendencia monolítica más reciente, mezclada con faros delgados de posición vertical, pasos de rueda anchos y abultados, contraste en color plata para ese look de SUV y acentos en negro que complementan su apariencia.

Kia EV3

A México llegará con dos versiones, EX y SXL, con lo que Kia demuestra que quiere apostar fuerte por hacer de este SUV eléctrico un avistamiento común en nuestras calles.

Por fuera, a lo largo de la gama, el Kia EV3 ofrece:

Faros y calaveras LED

Barras en el techo

Espejos laterales abatibles eléctricamente y calefactables

Manijas retráctiles

Techo panorámico

Rines de 17" o de 19"

En cuanto a dimensiones, califica como un B-SUV: mide 4,300 mm de longitud. Sin embargo, gracias a su plataforma de auto eléctrico ofrece un interior más amplio que el del Kia Seltos, clasificado como B-SUV+.

Interior minimalista con controles físicos esenciales

Kia EV3

Por dentro, el Kia EV3 persigue el minimalismo, tendencia en este tipo de productos. Aun así, presenta una propuesta interesante con mezcla de materiales suaves, telas y algunos elementos rígidos. Los contrastes de color ayudan mucho a elevar la percepción de calidad.

Algunos de los elementos destacados de su equipamiento son los siguiente

Pantallas de 12.3" para cuadro de instrumentos digital e infoentretenimiento

Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

My Kia App (control y consulta del auto desde el celular)

Sistema de audio Harman/Kardon de 8 bocinas (SXL)

Sistema de audio de 6 bocinas (EX)

Llave digital

Selector de modos de manejo

Llamada de emergencia y conexión a red 4G

Puertos USB-C

Aire acondicionado automático de doble zona

Asientos en tela o piel sintética

Asientos delanteros ventilados y calefactados

Seguridad completa

Kia EV3

En seguridad, Kia dotó al EV3 de mucho equipo de serie: 6 bolsas de aire, monitoreo de presión de llantas, cámara de reversa y una suite completa de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) con:

Monitor de punto ciego

Alerta de salida segura

Asistencia de atención a la conducción

Freno autónomo de emergencia con función de giro

Luces altas automáticas

Mantenimiento de carril

Alerta de tráfico cruzado trasero

Control de velocidad crucero adaptativo, entre muchas otras

La versión EX solo pierde el asistente de maniobra de evasión, y sus frenos de disco traseros son de 15" en vez de los de 16" de la versión SXL.

Motor, batería y autonomía del Kia EV3

Kia EV3

Mecánicamente, el Kia EV3 monta un solo motor eléctrico en el eje delantero que produce 201 hp y 209 lb-pie de par. La versión EX usa una batería de 58.3 kWh con la que recorre hasta 436 km por carga. La variante SXL estrena una batería mucho más grande, de 81.4 kWh, con la que alcanza hasta 605 km por cada carga.

En ambos casos lleva suspensión independiente en los dos ejes, sistema de frenado regenerativo y una puesta a punto especial para lidiar con las calles mexicanas en mal estado.

Precio y disponibilidad del Kia EV3 en México

El Kia EV3 ya está disponible para apartarse en preventa con $5,000 pesos a través de la tienda oficial de la marca en Mercado Libre. Por ahora solo se reveló el precio de la variante SXL: $767,700 pesos. El precio de la versión EX aún no se anuncia, aunque sin duda será más accesible.

Kia EV3 EX: por confirmar

por confirmar Kia EV3 SXL: $767,700

Además, Kia ofrecerá una garantía de 7 años o 150,000 km defensa a defensa, 8 años o 160,000 km en la batería y 3 años para el cargador. También incluye la entrega de un cargador doméstico de 7.4 kWh con instalación de hasta 20 metros y el servicio Kia Connect.