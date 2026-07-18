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Kia EV3: un SUV eléctrico coreano que quiere hacerte olvidar a los chinos, esto cuesta en México
Te contamos los detalles, de precios, versiones y equipamiento de la nueva Kia EV3 en México.
El Kia EV3 ya tiene precio en México y llega con un objetivo claro: hacerte olvidar a los eléctricos chinos. En un mercado donde las marcas chinas dominan el segmento de autos eléctricos, algunas marcas "tradicionales" quieren dar la pelea. Kia atacó primero con el EV6, sabiendo que era un producto de nicho; ahora apunta a un segmento mucho más popular con un SUV eléctrico bien valorado y exitoso en otros mercados, a un precio que sin duda atraerá a varios.
Uno de los mejores eléctricos del mundo
En 2025, el año de su llegada al mercado, este SUV compacto coreano se coronó como el Auto del Año en los World Car Awards. Es un premio reservado a autos que demuestran ser una gran oferta comercial, están bien construidos y ofrecen muchísimo valor. Para dimensionar el logro, el ganador de 2026 fue el BMW iX3, así que llevarse ese título no es cualquier cosa.
Diseño totalmente futurista
El Kia EV3 adopta lo más futurista del diseño actual de la marca, inspirándose fuertemente en el Kia EV9, el SUV grande que también fue bien recibido en Estados Unidos.
Por eso vemos la tendencia monolítica más reciente, mezclada con faros delgados de posición vertical, pasos de rueda anchos y abultados, contraste en color plata para ese look de SUV y acentos en negro que complementan su apariencia.
A México llegará con dos versiones, EX y SXL, con lo que Kia demuestra que quiere apostar fuerte por hacer de este SUV eléctrico un avistamiento común en nuestras calles.
Por fuera, a lo largo de la gama, el Kia EV3 ofrece:
- Faros y calaveras LED
- Barras en el techo
- Espejos laterales abatibles eléctricamente y calefactables
- Manijas retráctiles
- Techo panorámico
- Rines de 17" o de 19"
En cuanto a dimensiones, califica como un B-SUV: mide 4,300 mm de longitud. Sin embargo, gracias a su plataforma de auto eléctrico ofrece un interior más amplio que el del Kia Seltos, clasificado como B-SUV+.
Interior minimalista con controles físicos esenciales
Por dentro, el Kia EV3 persigue el minimalismo, tendencia en este tipo de productos. Aun así, presenta una propuesta interesante con mezcla de materiales suaves, telas y algunos elementos rígidos. Los contrastes de color ayudan mucho a elevar la percepción de calidad.
Algunos de los elementos destacados de su equipamiento son los siguiente
- Pantallas de 12.3" para cuadro de instrumentos digital e infoentretenimiento
- Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos
- My Kia App (control y consulta del auto desde el celular)
- Sistema de audio Harman/Kardon de 8 bocinas (SXL)
- Sistema de audio de 6 bocinas (EX)
- Llave digital
- Selector de modos de manejo
- Llamada de emergencia y conexión a red 4G
- Puertos USB-C
- Aire acondicionado automático de doble zona
- Asientos en tela o piel sintética
- Asientos delanteros ventilados y calefactados
Seguridad completa
En seguridad, Kia dotó al EV3 de mucho equipo de serie: 6 bolsas de aire, monitoreo de presión de llantas, cámara de reversa y una suite completa de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) con:
- Monitor de punto ciego
- Alerta de salida segura
- Asistencia de atención a la conducción
- Freno autónomo de emergencia con función de giro
- Luces altas automáticas
- Mantenimiento de carril
- Alerta de tráfico cruzado trasero
- Control de velocidad crucero adaptativo, entre muchas otras
La versión EX solo pierde el asistente de maniobra de evasión, y sus frenos de disco traseros son de 15" en vez de los de 16" de la versión SXL.
Motor, batería y autonomía del Kia EV3
Mecánicamente, el Kia EV3 monta un solo motor eléctrico en el eje delantero que produce 201 hp y 209 lb-pie de par. La versión EX usa una batería de 58.3 kWh con la que recorre hasta 436 km por carga. La variante SXL estrena una batería mucho más grande, de 81.4 kWh, con la que alcanza hasta 605 km por cada carga.
En ambos casos lleva suspensión independiente en los dos ejes, sistema de frenado regenerativo y una puesta a punto especial para lidiar con las calles mexicanas en mal estado.
Precio y disponibilidad del Kia EV3 en México
El Kia EV3 ya está disponible para apartarse en preventa con $5,000 pesos a través de la tienda oficial de la marca en Mercado Libre. Por ahora solo se reveló el precio de la variante SXL: $767,700 pesos. El precio de la versión EX aún no se anuncia, aunque sin duda será más accesible.
- Kia EV3 EX: por confirmar
- Kia EV3 SXL: $767,700
Además, Kia ofrecerá una garantía de 7 años o 150,000 km defensa a defensa, 8 años o 160,000 km en la batería y 3 años para el cargador. También incluye la entrega de un cargador doméstico de 7.4 kWh con instalación de hasta 20 metros y el servicio Kia Connect.