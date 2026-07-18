La Odisea: estreno, reparto y todo lo que debes saber de la nueva película de Christopher Nolan

Tras el éxito mundial de Oppenheimer, Christopher Nolan regresa a la pantalla grande con La Odisea (The Odyssey), una adaptación cinematográfica del poema épico atribuido a Homero.

La producción representa el proyecto más ambicioso del director británico hasta la fecha y busca trasladar al cine la travesía de Odiseo después de la Guerra de Troya mediante una combinación de efectos prácticos y locaciones naturales.

La cinta llegará a las salas de cine el 17 de julio de este año en diversos mercados internacionales, mientras que en México comenzará a exhibirse desde el 16 de julio, por lo que se perfila como uno de los lanzamientos más importantes del verano para la industria cinematográfica.

El proyecto fue desarrollado por Universal Pictures junto con Syncopy, la compañía del director, después del éxito comercial y crítico obtenido con Oppenheimer. En sus primeras proyecciones para la prensa especializada, la cinta recibió comentarios favorables por su escala visual, la adaptación del relato clásico y el trabajo técnico desarrollado con cámaras IMAX.

Nueva versión del clásico de Homero

La historia sigue a Odiseo, rey de Ítaca, quien emprende un largo y peligroso viaje para regresar a su hogar tras la Guerra de Troya. En el camino enfrenta criaturas mitológicas, dioses y numerosos obstáculos mientras intenta reencontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Christopher Nolan retoma el relato clásico con su propio estilo narrativo, caracterizado por estructuras temporales complejas y un tratamiento visual de gran escala.

El director también incorpora elementos del ciclo troyano para ampliar el contexto de la historia, aunque el eje del relato sigue siendo el regreso de Odiseo a Ítaca. La película conserva el componente mitológico del poema original y lo combina con una propuesta cinematográfica contemporánea.

Ready for battle. Experience Christopher Nolan’s The Odyssey only in cinemas now. pic.twitter.com/QGi0jPWwaI — Universal Pictures (@UniversalPicsAU) July 18, 2026

El rodaje se realizó en escenarios naturales de Sicilia, Marruecos y Reino Unido, locaciones elegidas para recrear el Mediterráneo de la antigüedad. Además, la producción utilizó una nueva generación de cámaras IMAX diseñadas para registrar escenas completas de diálogo con este formato, una innovación que Nolan impulsó para la película.

Gran reparto

El elenco reúne a varios de los actores más reconocidos de Hollywood:

Matt Damon como Odiseo.

Anne Hathaway como Penélope.

Tom Holland como Telémaco.

Zendaya como Atenea.

Robert Pattinson como Antínoo.

Charlize Theron como Calipso.

Samantha Morton como Circe.

Lupita Nyong'o como Helena de Troya y Clitemnestra.

Jon Bernthal como Menelao.

Benny Safdie como Agamenón.

John Leguizamo como Eumeo .

Mia Goth como Melanto .

ravis Scott, Benny Safdie, Elliot Page, Corey Hawkins, Tom Holland, Emma Thomas, Christopher Nolan, Matt Damon, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, John Leguizamo, Zendaya, Samantha Morton, Himesh Patel, Jon Bernthal y Logan Marshall-Green en la premier de la cinta. en New York City.Foto: Cortesía FB (Kevin Mazur/Getty Images for Universal Pictures)

Para Matt Damon, la producción representa una nueva colaboración con Christopher Nolan después de Oppenheimer. Anne Hathaway también vuelve a trabajar con el cineasta tras participar en Interstellar y The Dark Knight Rises, mientras que Tom Holland y Zendaya debutan bajo su dirección en una superproducción inspirada en la mitología griega.

La presencia de un reparto coral responde a la intención de representar los distintos personajes que intervienen en la epopeya de Homero, desde los habitantes de Ítaca hasta los dioses y figuras mitológicas que acompañan el recorrido del protagonista.