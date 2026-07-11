La ciudad con la vivienda más cara del país... también tiene enormes diferencias entre alcaldías

La Ciudad de México se consolidó en junio del 2026 como la entidad con el precio promedio de vivienda más alto del país; sin embargo, ese indicador esconde un mercado con diferencias importantes entre alcaldías. De acuerdo con el Índice Banorte de Precios de Vivienda (Inbaprevi), el valor del metro cuadrado varía hasta 3.8 veces entre Cuauhtémoc y Tláhuac, una diferencia de 55,656 pesos.

El Inbaprevi ubicó el precio promedio de la vivienda en la capital en 58,257 pesos por metro cuadrado, el mayor entre las 15 entidades analizadas. En contraste, Tamaulipas registró el valor más bajo, con 19,325 pesos por metro cuadrado.

"Estas cifras reflejan la notable disparidad en el costo de la vivienda entre las distintas regiones del país, influenciada por factores como la ubicación, la demanda y las características de los inmuebles", indica el informe.

Al desagregar la información por alcaldía, el tablero interactivo del indicador muestra que únicamente Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo superan el precio promedio de la vivienda de la capital, mientras que el resto de las demarcaciones se ubican por debajo de ese nivel.

Precio promedio de la vivienda por metro cuadrado en la Ciudad de México Delegación Precio por metro cuadrado Cuauhtémoc 75,498 Miguel Hidalgo 72,303 Promedio capital 58,257 Benito Juárez 55,920 Cuajimalpa de Morelos 53,198 Álvaro Obregón 53,109 Coyoacán 46,598 Gustavo A. Madero 42,652 Azcapotzalco 42,382 Tlalpan 40,192 Magdalena Contreras 39,455 Iztacalco 38,189 Venustiano Carranza 36,884 Xochimilco 27,971 Iztapalapa 26,402 Tláhuac 19,842

Cuauhtémoc encabeza la lista con un precio promedio de 75,498 pesos por metro cuadrado, seguida de Miguel Hidalgo, con 72,303 pesos. En el otro extremo se encuentran Tláhuac, con 19,842 pesos; Iztapalapa, con 26,402 pesos, y Xochimilco, con 27,971 pesos por metro cuadrado.

El mapa de precios muestra un patrón territorial claramente diferenciado. Los mayores valores se concentran en el corredor centro-poniente de la ciudad, donde se localizan algunos de los principales centros corporativos, financieros, comerciales y de servicios del país, además de zonas con una alta demanda residencial.

En contraste, hacia el oriente y el extremo sur predominan mercados con menor valor del suelo y una mayor presencia de vivienda de interés social, factores que históricamente han incidido en la formación de precios.

Las diferencias también llegan a las colonias

La disparidad en el mercado inmobiliario no termina en las alcaldías. El tablero interactivo del Inbaprevi muestra que también existen diferencias importantes entre colonias pertenecientes a una misma demarcación.

En Cuauhtémoc, la colonia Juárez registró un precio promedio de 88,885 pesos por metro cuadrado, mientras que la Morelos se ubicó en 53,223 pesos, una diferencia superior a 35,000 pesos.

La brecha refleja las distintas dinámicas urbanas que conviven dentro de la alcaldía, pues la colonia Juárez se ha consolidado como una de las zonas con mayor demanda residencial por su cercanía con Paseo de la Reforma, su oferta de servicios y el proceso de renovación urbana que ha experimentado durante los últimos años. Contrario a ello, la Morelos mantiene un perfil predominantemente comercial y popular, con características urbanas distintas que se reflejan en un menor valor inmobiliario.

En Miguel Hidalgo también se observan contrastes. La colonia Bosque de Chapultepec registró el precio más alto de la demarcación, con 100,267 pesos por metro cuadrado, mientras que Polanco I Sección reportó un valor de 69,205 pesos.

Aunque ambas colonias forman parte de uno de los mercados de mayor plusvalía del país, atienden segmentos distintos. Bosque de Chapultepec concentra desarrollos residenciales de muy alta gama, mientras que Polanco I Sección, por su parte, combina vivienda con una intensa actividad comercial y de oficinas, lo que configura una dinámica inmobiliaria diferente.

Aun cuando la capital registra el valor promedio más alto del país, las diferencias entre alcaldías y colonias evidencian que la ubicación es uno de los principales determinantes del precio de la vivienda.