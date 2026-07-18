Montaviajes: cómo evitar ser víctima de fraude en estas vacaciones de verano

Con el inicio de las vacaciones de verano, las autoridades advirtieron sobre el incremento de los llamados montaviajes, un fraude en el que delincuentes ofrecen paquetes turísticos con precios muy por debajo del mercado para atraer a las víctimas y desaparecer una vez que reciben el dinero, por lo que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México pidió reforzar las medidas de prevención ante esta modalidad de estafa.

De acuerdo con el organismo, nueve de cada 10 personas solicitan apoyo cuando el fraude ya se consumó. Además, informó que ha recibido más de 1,637 reportes de montaviajes durante las temporadas vacacionales, cifra que representa un incremento de 3% respecto al mismo periodo del año anterior.

¿Cuáles son los principales ganchos?

Las playas siguen siendo el principal anzuelo para este tipo de engaños. El Consejo Ciudadano señaló que el 43% de los reportes corresponde a supuestas promociones para viajar a Cancún, seguido de destinos como Acapulco, Huatulco y Puerto Vallarta. Los delincuentes aprovechan la alta demanda de la temporada para captar compradores mediante ofertas aparentemente irresistibles.

Otra estrategia frecuente consiste en clonar páginas de internet y perfiles de redes sociales de empresas ampliamente conocidas. Según el Consejo Ciudadano, en 72% de los reportes los responsables se hicieron pasar por aerolíneas, cadenas hoteleras, plataformas de hospedaje y agencias de viajes reconocidas para generar confianza entre los consumidores.

La mecánica del fraude suele comenzar con anuncios en redes sociales, páginas falsas o mensajes enviados por correo electrónico y aplicaciones de mensajería. Tras convencer a la víctima, solicitan un anticipo o el pago total del viaje; posteriormente dejan de responder o eliminan toda forma de contacto.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) identificó este modus operandi como uno de los delitos que aumentan durante los periodos vacacionales.

¡Recomendaciones para que no caigas!

El Consejo Ciudadano emitió una serie de recomendaciones para disminuir el riesgo de convertirse en víctima de este fraude:

Desconf ía de los paquetes "todo incluido" , que tengan los pre cios muy inferiores al mercado.

Evita las promociones mediante correos electrónicos o mensajes que parezcan sospechosos.

Verifica que la agencia de viajes se encuentre registrada ante la Secretaría de Turismo (Sectur).

Revisa las referencias de la empresa en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Confirma directamente con hoteles y aerolíneas que haya una relación comercial con la agencia que ofrece el paquete.

El Consejo Ciudadano informó que la mayoría de las pérdidas económicas reportadas oscilan entre 10,000 y 30,000 pesos, aunque el caso de mayor monto llegó a los 2 millones de pesos; asimismo, las personas mayores de 50 años concentran una parte importante de las víctimas atendidas, por lo que llamó a verificar cada oferta antes de realizar cualquier depósito o transferencia.

En caso de sospechar de una oferta o de haber sido víctima de un montaviaje, el Consejo Ciudadano ofrece orientación jurídica gratuita y confidencial durante todo el año mediante su Línea de Seguridad y Chat de Confianza al número 55 5533 5533.