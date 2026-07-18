Premios Emmy 2026: estas son las series nominadas a Mejor Drama y dónde verlas

La industria televisiva se prepara para la 78.ª edición de los Premios Emmy, consolidando una oferta de producciones que han cautivado tanto a la crítica como a las audiencias globales. Este año, la categoría de "Mejor Serie Dramática" destaca por una diversidad de géneros que van desde el thriller político y el drama médico hasta las épicas de fantasía histórica, elevando el estándar de la pantalla chica.

La ceremonia oficial de los premios está programada para el 14 de septiembre, este es el momento perfecto para ponerse al día con las historias que acaparan todas las conversaciones y los pronósticos de los expertos.

Dramas que dominan la competencia

El catálogo de este año es una lucha reñida entre plataformas, donde destacan historias intensas y de alta calidad técnica. Entre las producciones que buscan alzarse con la estatuilla dorada, se encuentran tramas complejas que exploran desde la fragilidad del sistema sanitario hasta las intrigas de poder en épocas pasadas o mundos de fantasía:

T he Diplomat : Disponible en Netflix.

The Gilded Age : Disponible en Max.

A Knight of the Seven Kingdoms : Disponible en Max.

The Pitt : Disponible en Max.

Paradise : Disponible en Disney+.

Pluribus : Disponible en Apple TV+.

Slow Horses : Disponible en Apple TV+.

Your Friends & Neighbors: Disponible en Apple TV+.

La transmisión de los Emmy 2026 en México será gestionada por las señales de TNT y, para quienes prefieren el formato digital, la plataforma Max ofrecerá la gala completa en tiempo real. Este despliegue mediático permitirá que la audiencia no sólo vea la alfombra roja y la entrega de premios, sino que también tenga acceso a contenido exclusivo y entrevistas con los nominados.