Francia vs. Inglaterra: hora y dónde ver el partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Francia e Inglaterra dejarán atrás, al menos por 90 minutos, la amarga eliminación en semifinales para disputar el partido por el tercer lugar del Mundial 2026. Aunque ninguno de los dos equipos imaginaba cerrar su participación en esta instancia, ambos buscarán despedirse del torneo con una victoria antes de iniciar sus vacaciones.

El encuentro reunirá a dos de las selecciones favoritas al título, que se quedaron a un paso de la final. Inglaterra dejó escapar su boleto tras caer de forma dramática ante Argentina, mientras que Francia fue superada por una inspirada España.

¿A qué hora juegan Francia vs. Inglaterra?

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 se jugará este sábado 18 de julio en el Estadio Miami (nombre que recibe el Hard Rock Stadium durante la Copa del Mundo).

Horario en México:

Fecha: sábado 18 de julio de 2026

Hora: 15:00 horas (tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Miami (Hard Rock Stadium)

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs. Inglaterra?

Los aficionados en México podrán seguir el encuentro a través de las mismas señales que han transmitido la fase final de la Copa del Mundo.

Transmisión:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX

Un partido que ninguno quería disputar

Tanto Francia como Inglaterra llegaron al Mundial con la etiqueta de candidatos al campeonato, por lo que el duelo por el tercer puesto representa un consuelo insuficiente.

Los ingleses estuvieron muy cerca de la final. Ganaban 1-0 a Argentina hasta los últimos minutos de la semifinal, pero los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez dieron vuelta al marcador y dejaron nuevamente a los Tres Leones sin la posibilidad de conquistar su primer gran título desde el Mundial de 1966.

El técnico Thomas Tuchel resumió el sentir de ambos vestidores al afirmar que "nadie de estos jugadores, nadie de los jugadores franceses, quiere jugar en este partido".

Del lado francés, Didier Deschamps reconoció que el equipo no consiguió el objetivo que buscaba, aunque recordó la responsabilidad que implica representar a su país.

"No tenemos el partido que queríamos, pero hay un deber cuando uno lleva esta camiseta", declaró el entrenador, quien dirigirá su último encuentro al frente de la selección francesa.

Mbappé aún pelea por la Bota de Oro

Aunque Francia ya quedó fuera de la lucha por el título, Kylian Mbappé todavía tiene un incentivo importante para disputar el encuentro.

El delantero llega con ocho goles, la misma cantidad que Lionel Messi, quien jugará la final con Argentina frente a España. El argentino tiene ventaja en la clasificación gracias al criterio de desempate por asistencias, con cuatro frente a las tres del francés.

Harry Kane y Jude Bellingham también conservan posibilidades matemáticas de quedarse con la Bota de Oro. Ambos suman seis anotaciones y una asistencia, por lo que necesitarían una actuación sobresaliente para alcanzar el liderato de la tabla de goleo.

Más allá del premio individual, Francia e Inglaterra buscarán cerrar con una victoria un Mundial en el que estuvieron cerca de disputar la final, pero que terminó dejándolos frente a un partido que, como reconocieron sus propios protagonistas, ninguno quería jugar.