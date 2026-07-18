¿Cuándo será el primer ‘puente’ después del regreso a clases?

Ha concluido el periodo escolar 2025-2026 y, si bien millones de estudiantes han comenzado las vacaciones de verano, muchos ya se preguntan cuándo será el próximo “puente vacacional” que permita despejar la mente de las labores escolares.

Una vez que la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario escolar oficial para el ciclo 2026-2027, personal docente, padres y madres de familia pudieron constatar la fecha exacta que establece el periodo de asueto.

¿Cuándo será el “puente” de septiembre?

Cabe destacar que las clases se reanudan el lunes 31 de agosto de 2026. No obstante, el mes de septiembre cuenta con la fecha más trascendental del país: El Día de la Independencia de México.

En este tenor y con base al Calendario Escolar 2026-2027, podría ocurrir un mega puente vacacional de 5 días, debido a que los días 15 y 16 de septiembre caen en martes y miércoles.

Oficialmente sólo el 16 de septiembre es el día feriado nacional, pero la SEP marca con negritas el día 15 de septiembre para destacar “días conmemorativos o de reflexión”, es decir, que podría determinar asueto durante el día martes o bien instruir para que ese día se lleven a cabo las ceremonias cívicas correspondientes.

De igual manera, las autoridades estatales y federales podrían ordenar la suspensión de clases el lunes 14 de septiembre y de tal manera disfrutar de un mega puente de 5 días, aunque sólo podría ser parte del imaginario.

El verdadero puente escolar de septiembre

Además del día de descanso obligatorio correspondiente al 16 de septiembre, el verdadero puente vacacional de septiembre ocurrirá el viernes 25 de septiembre. ¿Por qué? Porque se realizará la primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, fecha en la que tampoco habrá actividades para los estudiantes y que se sumará al sábado y domingo.