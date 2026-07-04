¿Compraste una casa? Así se tramita el cambio de nombre en la boleta de predial

El cambio de nombre en la boleta de predial es uno de los trámites que debe realizar el nuevo propietario de una vivienda después de concretar una compraventa. Mantener actualizada esta información, además de tener el pago del impuesto al corriente, facilita diversos procedimientos legales, como la venta o la solicitud de un crédito.

El predial es un impuesto anual que deben pagar las personas físicas o morales propietarias de una casa, departamento, local comercial, oficina o terreno, sin importar si el inmueble está habitado o no.

"Si tienes dudas sobre el pago del predial, puedes pedir orientación a tu agente inmobiliario para que te dirija a las instancias adecuadas para que tengas este trámite al corriente. Si vas a vender una propiedad, un retraso en el pago del predial puede complicar la operación", comentó Roberto Reveles, gerente de Cuentas Clave (KAM) de Inmuebles24.

Cambio de titular

El cambio de nombre en la boleta de predial aplica cuando una persona vende o adquiere una propiedad. En la Ciudad de México, el trámite puede realizarse en línea o de manera presencial ante la Secretaría de Finanzas.

De acuerdo con la dependencia, para efectuar el cambio de titular del predial se requiere presentar:

Documento de identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional).

Boleta del predial o propuesta de Declaración del Valor Catastral y pago.

Escrito dirigido al Subtesorero de Catastro y Padrón Territorial con nombre completo del interesado, domicilio para recibir notificaciones, número de cuenta predial , teléfono fijo o móvil y correo electrónico.

Escritura pública inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México.

En caso de actuar en representación de otra persona, poder notarial o carta poder simple firmada por el otorgante, el apoderado y dos testigos, junto con las identificaciones oficiales correspondientes.

¿Cómo calcular el pago del predial?

Además del cambio de nombre en la boleta de predial, es importante conocer cómo se determina el monto de este impuesto. El cálculo se realiza mediante el avalúo catastral, el cual considera características como:

Entre los factores físicos evaluados de la vivienda se encuentran los siguientes:

Tipo de inmueble.

Superficie.

Construcción.

Edad del inmueble.

También conviene revisar los requisitos y costos del trámite según la entidad donde se ubique la vivienda. En la Ciudad de México existen descuentos por pago anticipado al inicio del año, así como beneficios para grupos vulnerables y personas adultas mayores.