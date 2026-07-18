Día de la Secretaria: ganan menos del salario mínimo y la IA amenaza su labor 

Las secretarias en México han sido personajes centrales en la trama de obras de teatro y de canciones, pero en la realidad laboral la ocupación ha caído 51% en los últimos 14 años y es uno de los trabajos más amenazados por la inteligencia artificial (IA).

En julio se celebra el Día de la Secretaría en México, fecha estipulada desde 1960, para reconocer un trabajo principalmente realizado por mujeres, con remuneraciones mensuales promedio por debajo del salario mínimo vigente y que se ha transformado con los avances tecnológicos.

Al no tener un día fijo en el calendario, como el 10 de mayo para el día de las madres, algunos conmemoran esta fecha el 18 de julio, mientras que el gobierno de México lo estipula para el tercer miércoles del séptimo mes del año.

Número de secretarias en México va en picada

Al cierre de 2012, el número de secretarias en México alcanzó un pico de 819,000, desde entonces la cifra ha estado en picada, pues al primer trimestre de 2026 había 398,000 personas ocupadas en este empleo, una caída de 51% en 14 años, de acuerdo con el servicio Data México basados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

La cultura pop de los años 80 incorporó la figura de la secretaria en canciones como Pobre Secretaria, interpretada por Daniela Romo, y que en el siglo XXI inspiró al personaje de Lupita, una secretaria clave en la trama de la obra musical y serie Mentiras.

Secretarias, uno de los trabajos más amenazados por la IA

Al pasar de los escenarios y las playlist musicales a la realidad laboral, el trabajo de las secretarias es uno de los más afectados y amenazados por la irrupción de la IA que es capaz de automatizar tareas que tradicionalmente realizaban estas personas.

Por ejemplo, gestionar agendas, escribir, enviar y recibir correos, atender comunicaciones de clientes, planear viajes, asistencia en juntas de trabajo y manejo de datos.

El trabajo de secretarias como lo conocemos actualmente es uno de los más expuestos a los efectos de la inteligencia artificial es generativa, es decir, que el potencial de que algunas de sus tareas sean automatizadas está en aumento, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo.

La OIT coloca al trabajo secretarial con un nivel de exposición 3 en una escala de 0 a 4 donde cero es no expuestos y 4 una exposición más alta a la IA.

Secretarias en México ganan en promedio menos que el salario mínimo mensual

Los sueldos de las secretarias han pasado de un salario mensual promedio de 3,850 pesos en el primer trimestre de 2016 a uno de 6,940 pesos en 2026. Actualmente el salario mínimo vigente mensual general es de 9,582 pesos.

En el país, del total de las personas ocupadas como secretarias el 95% son mujeres y sólo 5% son hombres, según las cifras oficiales

La brecha salarial por razones de género también se observa en el trabajo secretarial pues ellas perciben en promedio 6,900 pesos y los hombres ocupados en este empleo 7,790 pesos.

La edad promedio de las secretarias en México es de 42 años y la escolaridad es de entre 10 y 12 años, lo que equivale a contar con secundaria completa, estudios de bachillerato concluidos o truncos.

En sus inicios, el puesto de secretaria ejecutiva requería el uso de taquigrafía, después el manejo de computadoras y manejo de software diverso desde procesadores de texto hasta manejo de bases de datos.

Otras de las habilidades necesarias y altamente valoradas en una secretaria son:

Comunicación oral, escrita, redacción asertiva y efectiva.

Servicio al usuario.

Genera cadenas de valor, maneja una visión estratégica para planear a futuro.

Trabaja en equipo, maneja conflictos, soluciona problemas, negocia, tiene tolerancia a la frustración, trabaja bajo presión y el estrés que experimenta es alto.

¿Por qué se celebra el Día de la Secretaria en México?

La celebración fue propuesta por la presidenta de las Secretarias Ejecutivas de México, María Luisa Rodríguez, en 1958. En 1960, Amalia Caballero de Castillo Ledón, subsecretaria de Asuntos Culturales de la SEP, apoyó la propuesta de instituir el Día de la Secretaria, que en un principio se celebró el 3 de diciembre, fecha que se cambiaría al tercer miércoles de julio.

En otros países el Día de la Secretaria se celebran en fechas distintas a las de México: Estados Unidos celebra este evento el último miércoles de abril, Nicaragua y Perú lo hacen el 26 de abril y Argentina el 4 de septiembre.