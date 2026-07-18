CDMX prevé 12 concentraciones este sábado 18 de julio; estas son las movilizaciones más relevantes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México prevé una jornada con 12 concentraciones, además de tres rodadas motociclistas, dos rodadas ciclistas y 20 eventos de esparcimiento para este sábado 18 de julio, por lo que algunas vialidades podrían registrar afectaciones a lo largo del día.

Las actividades se concentrarán principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, con eventos relacionados con causas sociales, derechos humanos, cannabis, pueblos originarios, futbol y actividades sindicales.

Las concentraciones previstas para este sábado

La primera actividad está programada a las 10:00 horas en el Parque Morelos, en Tlalpan, donde el colectivo Reforestación o Extinción Ciudad de México presentará la iniciativa "Restauración por Palestina", una jornada de recuperación de áreas verdes mediante la eliminación de especies exóticas y la siembra de plantas nativas.

A las 11:00 horas, la iniciativa ciudadana "Libertad para Morir MX" instalará una mesa de recolección de firmas en la estación Ermita de la Línea 12 del Metro para respaldar una propuesta de ley sobre asistencia médica para morir en la Ciudad de México. A la misma hora, en Xochimilco, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac realizará un foro sobre la propuesta de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos 2026.

Al mediodía se esperan varias actividades en la alcaldía Cuauhtémoc. La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo el evento "Rituales 4:20" en Plaza Tlaxcoaque, mientras que la Red Académica de Solidaridad con Palestina México organizará en el Hemiciclo a Juárez el evento "Mundial de Futbol de los Pueblos 2026". En ambos casos, la SSC advirtió que no se descartan afectaciones viales.

También a las 12:00 horas, el movimiento Omnicracia se reunirá en el Ángel de la Independencia para difundir el llamado a un paro nacional previsto para los días 20, 21 y 22 de julio.

Afición de Pumas y Argentina también tendrán actividades

A las 13:00 horas, integrantes del grupo de animación "Dekaz" se concentrarán en la estación Hidalgo del Metro para trasladarse al Estadio Olímpico Universitario y apoyar a Pumas en su debut del Apertura 2026 frente a Pachuca.

Más tarde, a las 15:00 horas, se realizarán distintas reuniones en la capital, entre ellas una jornada del colectivo República Pacheca sobre derechos cannábicos, un encuentro del FC St. Pauli Bloque México en Coyoacán y un evento del Clan Mariposas Negras en la Cineteca Nacional para recordar a la primera mujer trans que jugó futbol en México.

Finalmente, a las 17:00 horas, el Consulado de Boca Juniors en México convocó a un "Banderazo Argentino" en el Ángel de la Independencia para reunir a los aficionados de la albiceleste previo a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, encuentro que se disputará el domingo en Nueva Jersey. La autoridad capitalina también prevé posibles afectaciones a la circulación en la zona.

Además, durante el día, el Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas de recolección de firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez.