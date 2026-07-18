¿Cuántos perros hay en México? Los datos que debes conocer en el Día Mundial del Perro 2026

Cada tercer domingo de julio, México celebra el Día Mundial del Perro, una fecha que busca reconocer la importancia de estos animales en millones de hogares, pero también hacer conciencia sobre el abandono, el maltrato y la necesidad de promover la adopción responsable.

En 2026, la conmemoración se realiza este domingo 19 de julio, una variante de la celebración internacional del 21 de julio, impulsada en el país por organizaciones protectoras, campañas de adopción y empresas dedicadas al cuidado animal para facilitar actividades familiares durante el fin de semana.

La fecha invita a reflexionar sobre la realidad que viven millones de perros en México, donde el abandono continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de bienestar animal.

¿Cuántos perros hay en México?

Los perros continúan siendo la mascota favorita de los mexicanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025, elaborada por el INEGI, 66.4% de las viviendas en México tiene al menos una mascota, lo que refleja la importancia que estos animales tienen en millones de hogares del país.

La encuesta estima que en México hay 41.2 millones de perros, una cifra que supera ampliamente a la de otras mascotas. En comparación, el país cuenta con 19.2 millones de gatos y 16.9 millones de otras especies que viven en los hogares mexicanos.

Estas cifras confirman que los perros son los animales de compañía con mayor presencia en el país, razón por la que el Día Mundial del Perro también busca promover la adopción responsable, la esterilización y el cuidado adecuado de millones de mascotas que forman parte de las familias mexicanas.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Perro?

Aunque muchas personas aprovechan la fecha para compartir fotografías de sus mascotas en redes sociales, el objetivo de esta conmemoración va mucho más allá.

El Día Mundial del Perro busca generar conciencia sobre temas como:

El abandono de perros en las calles.

La adopción responsable.

La esterilización para evitar la sobrepoblación.

El combate al maltrato animal.

La importancia de brindar una tenencia responsable.

Por ello, durante esta jornada es común que refugios, asociaciones civiles, veterinarias y gobiernos organicen campañas de adopción, vacunación, esterilización y recolección de alimento para animales.

México enfrenta el reto del abandono canino

Aunque el INEGI estima que en México hay 41.2 millones de perros, la ENBIARE 2025 no precisa cuántos viven en situación de calle. Organizaciones de protección animal han advertido que el abandono canino es un problema extendido en el país.

El abandono expone a los animales a enfermedades, desnutrición, accidentes y maltrato, además de representar un desafío para la salud pública y el bienestar urbano.

Especialistas y organizaciones coinciden en que la esterilización, la adopción y la educación sobre la tenencia responsable son algunas de las medidas más efectivas para reducir este problema.

¿Cómo cuidar mejor a tu perro?

Con motivo de esta fecha, la infografía elaborada con base en datos de la ENBIARE 2025 recomienda algunas acciones básicas para procurar el bienestar de las mascotas:

Llevarlo periódicamente al veterinario.

Proporcionarle un entorno seguro, cómodo y enriquecedor.

Cubrir adecuadamente sus necesidades nutricionales.

Esterilizarlo.

Mantener al día su esquema de vacunación.

Asimismo, destaca que convivir con un perro puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, combatir la soledad, fomentar la actividad física y facilitar la socialización, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

Llamado a la acción

El Día Mundial del Perro representa una oportunidad para reconocer el papel que estos animales desempeñan como compañeros de vida, pero también para asumir un compromiso con su bienestar.

Si estás pensando en integrar un perro a tu familia, la principal recomendación de organizaciones protectoras es adoptar en lugar de comprar. Y si ya compartes tu vida con uno, ofrecerle alimento, atención veterinaria, tiempo, ejercicio y cariño es la mejor forma de celebrar esta fecha.