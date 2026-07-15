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¿Cuánto cuesta rentar un departamento en CDMX? Las alcaldías con los precios más altos y más bajos
Alcaldías como Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo registran rentas cercanas a 30,000 pesos mensuales, mientras que Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza mantienen precios alrededor de 13,000 pesos, según Inmuebles24
La Ciudad de México es una de las urbes más atractivas para vivir en el país; sin embargo, el incremento en el precio de la vivienda ha complicado la compra de un inmueble, por lo que los departamentos en renta se consolidan como la principal alternativa para miles de personas.
El mercado de renta de vivienda también enfrenta un encarecimiento impulsado por la elevada demanda habitacional. A pesar de ello, la capital conserva su atractivo gracias a su dinamismo económico, político y social.
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De acuerdo con el Index Inmuebles24, el precio promedio de la vivienda en la Ciudad de México tuvo un incremento anual de 9.6% en junio del 2026, para posicionarse en 21,921 pesos mensuales.
Cabe destacar que el índice considera inmuebles de 65 metros cuadrados (m2) con dos habitaciones. Asimismo, se calcula a partir de los anuncios publicados en la plataforma.
Precios por alcaldía
De acuerdo con Inmuebles24, las alcaldías con los precios de renta más elevados son Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde la mensualidad de un departamento ronda los 30,000 pesos.
Además de concentrar las rentas más altas de la Ciudad de México, ambas demarcaciones reportaron incrementos anuales de 13.7% y 10%, respectivamente.
En contraste, las zonas con las rentas más accesibles son Tlalnepantla de Baz, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, donde el costo mensual de un departamento se ubica alrededor de los 13,000 pesos.
En un nivel intermedio aparecen Coyoacán, Huixquilucan —en la zona conurbada— y Azcapotzalco, cuyos precios de renta mensual oscilan entre 16,259 y 17,306 pesos.
Este es el listado de precios de renta por alcaldía en la Ciudad de México, según Inmuebles24:
Alcaldía
Precio de renta mensual
Variación anual
Cuauhtémoc
29,149
13.7%
Miguel Hidalgo
27,786
10.1%
CDMX Index
21,921
9.6%
Cuajimalpa de Morelos
21,355
9.9%
Benito Juárez
20,486
6.9%
Álvaro Obregón
20,016
9.7%
Coyoacán
17,306
15.5%
Huixquilucan
17,269
22.6%
Azcapotzalco
16,259
8.3%
Naucalpan de Juárez
15,054
2%
Atizapán de Zaragoza
14,778
14.5%
Tlalnepantla de Baz
13,621
23.8%
Tlalpan
13,607
9.7%
Gustavo A. Madero
13,424
8.3%
Venustiano Carranza
13,021
5.3%
Colonias más caras
A nivel de colonias, el Index Inmuebles24 ubica a Hipódromo Condesa, Juárez y San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, entre las zonas con las rentas más elevadas de la capital, con mensualidades de hasta 38,400 pesos.
Por el contrario, entre las colonias con las rentas más accesibles destacan Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco, y Lomas Verdes 5ta Sección, en Naucalpan, con precios cercanos a 11,000 pesos mensuales.