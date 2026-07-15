¿Cuánto cuesta rentar un departamento en CDMX? Las alcaldías con los precios más altos y más bajos

La Ciudad de México es una de las urbes más atractivas para vivir en el país; sin embargo, el incremento en el precio de la vivienda ha complicado la compra de un inmueble, por lo que los departamentos en renta se consolidan como la principal alternativa para miles de personas.

El mercado de renta de vivienda también enfrenta un encarecimiento impulsado por la elevada demanda habitacional. A pesar de ello, la capital conserva su atractivo gracias a su dinamismo económico, político y social.

De acuerdo con el Index Inmuebles24, el precio promedio de la vivienda en la Ciudad de México tuvo un incremento anual de 9.6% en junio del 2026, para posicionarse en 21,921 pesos mensuales.

Cabe destacar que el índice considera inmuebles de 65 metros cuadrados (m2) con dos habitaciones. Asimismo, se calcula a partir de los anuncios publicados en la plataforma.

Precios por alcaldía

De acuerdo con Inmuebles24, las alcaldías con los precios de renta más elevados son Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde la mensualidad de un departamento ronda los 30,000 pesos.

Además de concentrar las rentas más altas de la Ciudad de México, ambas demarcaciones reportaron incrementos anuales de 13.7% y 10%, respectivamente.

En contraste, las zonas con las rentas más accesibles son Tlalnepantla de Baz, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, donde el costo mensual de un departamento se ubica alrededor de los 13,000 pesos.

En un nivel intermedio aparecen Coyoacán, Huixquilucan —en la zona conurbada— y Azcapotzalco, cuyos precios de renta mensual oscilan entre 16,259 y 17,306 pesos.

Este es el listado de precios de renta por alcaldía en la Ciudad de México, según Inmuebles24:

Index Inmuebles24 Alcaldía Precio de renta mensual Variación anual Cuauhtémoc 29,149 13.7% Miguel Hidalgo 27,786 10.1% CDMX Index 21,921 9.6% Cuajimalpa de Morelos 21,355 9.9% Benito Juárez 20,486 6.9% Álvaro Obregón 20,016 9.7% Coyoacán 17,306 15.5% Huixquilucan 17,269 22.6% Azcapotzalco 16,259 8.3% Naucalpan de Juárez 15,054 2% Atizapán de Zaragoza 14,778 14.5% Tlalnepantla de Baz 13,621 23.8% Tlalpan 13,607 9.7% Gustavo A. Madero 13,424 8.3% Venustiano Carranza 13,021 5.3%

Colonias más caras

A nivel de colonias, el Index Inmuebles24 ubica a Hipódromo Condesa, Juárez y San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, entre las zonas con las rentas más elevadas de la capital, con mensualidades de hasta 38,400 pesos.

Por el contrario, entre las colonias con las rentas más accesibles destacan Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco, y Lomas Verdes 5ta Sección, en Naucalpan, con precios cercanos a 11,000 pesos mensuales.