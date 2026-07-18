¿Cuáles son los ríos más contaminados de México? Esto es lo que se sabe del plan para rescatarlos

El Gobierno de México puso en marcha uno de los proyectos ambientales más ambiciosos del sexenio: el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, considerados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) como los tres cuerpos de agua más contaminados del país.

La administración federal anunció una inversión de 20,000 millones de pesos durante el sexenio para recuperar estos afluentes, una estrategia que busca mejorar la calidad del agua, restaurar los ecosistemas y reducir el riesgo de inundaciones, además de beneficiar a 25 millones de personas que habitan en 10 estados y 61 municipios.

¿Cuáles son los ríos más contaminados de México?

Los tres ríos incluidos en el programa federal son:

Río Lerma-Santiago

Es el más extenso de los tres, con 1,360 kilómetros de longitud. Su cuenca atraviesa el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit, donde viven alrededor de 21.4 millones de personas.

Río Tula

Cuenta con 191 kilómetros de longitud y atraviesa el Estado de México e Hidalgo. De acuerdo con las autoridades, alrededor de 800 mil habitantes dependen de esta cuenca.

Río Atoyac

Con una extensión de 162 kilómetros, cruza los estados de Puebla y Tlaxcala y beneficia a aproximadamente 3.7 millones de habitantes.

¿Por qué están tan contaminados?

Según explicó la presidenta Claudia Sheinbaum, la contaminación de estos ríos tiene tres causas principales:

Descargas de drenajes municipales.

Vertidos industriales que incumplen la normatividad ambiental.

Azolve y acumulación de residuos sólidos.

Para revertir esta situación, el plan contempla la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento, obras de desazolve, reforestación de las cuencas, instalación de drenajes marginales y acciones para eliminar tiraderos clandestinos de basura.

¿Qué encontró el diagnóstico?

Antes de iniciar las obras, las autoridades realizaron un diagnóstico de las cuencas, cuyos resultados muestran la magnitud del problema:

3,202 descargas domésticas e industriales contaminantes.

479 tiraderos clandestinos.

460 industrias consideradas potencialmente contaminantes y prioritarias para su atención.

Un 22% del suelo con riesgo de deforestación.

Restauración en 11 Áreas Naturales Protegidas.

Además, se recorrieron más de 340 kilómetros de ríos, se realizaron muestreos en 322 sitios y participaron más de 6 mil personas en las labores de diagnóstico y planeación.

¿Qué obras contempla el plan de saneamiento?

El programa federal se desarrolla mediante 93 proyectos y está basado en cuatro grandes objetivos:

Mejorar la calidad del agua.

Restaurar los ecosistemas.

Prevenir inundaciones.

Reconectar a la población con los ríos.

Entre las acciones previstas destacan:

Construcción de 10 nuevas plantas de tratamiento.

Rehabilitación, ampliación u optimización de 23 plantas adicionales.

Instalación de 94 kilómetros de colectores.

Colocación de estaciones automáticas para monitorear la calidad del agua.

Reforestación de miles de hectáreas.

Construcción de nueve parques ribereños.

Jornadas de limpieza en las que ya han participado más de 40,000 personas, con la recolección de 4,667 toneladas de basura.

¿Cómo avanzan los trabajos?

Las autoridades informaron esta semana que las primeras etapas ya registran avances distintos en cada río:

Lerma-Santiago: 90% de avance.

Atoyac: 85%.

Tula: 62%.

De acuerdo con Conagua, las obras incluyen desde nuevas plantas de tratamiento y colectores hasta la eliminación de tiraderos clandestinos, recuperación de cauces, reforestación y la creación de Centros de Vigilancia y Protección de Aguas Nacionales para dar seguimiento permanente a la calidad del agua.

¿Cuánto se invertirá?

La inversión total anunciada para el sexenio asciende a 20,000 millones de pesos. De ese monto, alrededor de 2,500 millones de pesos ya fueron destinados entre 2025 y 2026 para iniciar los trabajos.

El objetivo, señaló el Gobierno federal, es que el saneamiento sea permanente y no únicamente una intervención temporal, mediante la operación continua de plantas de tratamiento y otras obras que permitan mantener limpios estos tres ríos a largo plazo.