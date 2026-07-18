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¿Cuáles son los ríos más contaminados de México? Esto es lo que se sabe del plan para rescatarlos
El plan de saneamiento contempla la construcción de 10 nuevas plantas de tratamiento y la rehabilitación de otras 23 para mejorar la calidad del agua.
El Gobierno de México puso en marcha uno de los proyectos ambientales más ambiciosos del sexenio: el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, considerados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) como los tres cuerpos de agua más contaminados del país.
La administración federal anunció una inversión de 20,000 millones de pesos durante el sexenio para recuperar estos afluentes, una estrategia que busca mejorar la calidad del agua, restaurar los ecosistemas y reducir el riesgo de inundaciones, además de beneficiar a 25 millones de personas que habitan en 10 estados y 61 municipios.
¿Cuáles son los ríos más contaminados de México?
Los tres ríos incluidos en el programa federal son:
Río Lerma-Santiago
Es el más extenso de los tres, con 1,360 kilómetros de longitud. Su cuenca atraviesa el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit, donde viven alrededor de 21.4 millones de personas.
Río Tula
Cuenta con 191 kilómetros de longitud y atraviesa el Estado de México e Hidalgo. De acuerdo con las autoridades, alrededor de 800 mil habitantes dependen de esta cuenca.
Río Atoyac
Con una extensión de 162 kilómetros, cruza los estados de Puebla y Tlaxcala y beneficia a aproximadamente 3.7 millones de habitantes.
¿Por qué están tan contaminados?
Según explicó la presidenta Claudia Sheinbaum, la contaminación de estos ríos tiene tres causas principales:
Para revertir esta situación, el plan contempla la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento, obras de desazolve, reforestación de las cuencas, instalación de drenajes marginales y acciones para eliminar tiraderos clandestinos de basura.
¿Qué encontró el diagnóstico?
Antes de iniciar las obras, las autoridades realizaron un diagnóstico de las cuencas, cuyos resultados muestran la magnitud del problema:
Además, se recorrieron más de 340 kilómetros de ríos, se realizaron muestreos en 322 sitios y participaron más de 6 mil personas en las labores de diagnóstico y planeación.
¿Qué obras contempla el plan de saneamiento?
El programa federal se desarrolla mediante 93 proyectos y está basado en cuatro grandes objetivos:
Entre las acciones previstas destacan:
¿Cómo avanzan los trabajos?
Las autoridades informaron esta semana que las primeras etapas ya registran avances distintos en cada río:
De acuerdo con Conagua, las obras incluyen desde nuevas plantas de tratamiento y colectores hasta la eliminación de tiraderos clandestinos, recuperación de cauces, reforestación y la creación de Centros de Vigilancia y Protección de Aguas Nacionales para dar seguimiento permanente a la calidad del agua.
¿Cuánto se invertirá?
La inversión total anunciada para el sexenio asciende a 20,000 millones de pesos. De ese monto, alrededor de 2,500 millones de pesos ya fueron destinados entre 2025 y 2026 para iniciar los trabajos.
El objetivo, señaló el Gobierno federal, es que el saneamiento sea permanente y no únicamente una intervención temporal, mediante la operación continua de plantas de tratamiento y otras obras que permitan mantener limpios estos tres ríos a largo plazo.