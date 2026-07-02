Renta de oficinas en la CDMX rompe récord por demanda de mayor calidad

La renta de oficinas en la Ciudad de México (CDMX) alcanzó su nivel más alto, impulsada por un cambio en las prioridades de las empresas, que ahora privilegian edificios con mayores estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad sobre el costo del espacio.

De acuerdo con datos de Grupo Frel, al cierre del primer trimestre del 2026, el precio promedio de renta de oficinas en la capital fue de 22.22 dólares por metro cuadrado (m2), el nivel más elevado registrado en los últimos años para el mercado corporativo.

Paulette Lecuona, directora Comercial de Grupo Frel, explicó que este incremento responde a una transformación estructural de las necesidades de las empresas y no a presiones inflacionarias.

“El precio récord que vemos hoy es simplemente el reflejo de que la calidad se paga y se exige por parte de las empresas sin importar el tamaño", comentó la experta.

Priorizan eficiencia y amenidades

La directiva explicó que el fenómeno es parte de la tendencia internacional conocida como "Flight to Quality", mediante la cual las compañías trasladan sus operaciones hacia inmuebles con mejores especificaciones, eficiencia energética, amenidades y certificaciones internacionales.

En este contexto, destacó que para un corporativo global una renta más alta representa beneficios financieros de largo plazo, debido a los ahorros operativos y a su contribución para atraer y retener talento.

Al precio de renta se suman cuotas de mantenimiento que promedian 4.30 dólares por metro cuadrado, un costo que las empresas asumen a cambio de mantener altos estándares de operación.

"El mercado dejó de competir por metros cuadrados baratos para competir por talento y cumplimiento de métricas Ambientales, Sociales y de Gobierno (ASG)", dijo Lecuona.

Repunta ocupación de oficinas

Después de varios años marcados por desocupaciones y ajustes en los precios, el mercado de oficinas en la Ciudad de México avanza en su recuperación.

Durante el segundo trimestre del 2026, el volumen de arrendamiento alcanzó aproximadamente 140,000 m2, cifra 50% superior a la registrada en el mismo periodo del 2025, según Grupo Frel.

La renta de espacios se concentró principalmente en los corredores corporativos de Santa Fe y Polanco, con una participación de 18% cada uno, seguidos por Insurgentes, con 16 por ciento.

“Si hablamos de las desocupaciones, éstas superaron los 120,000 m2, concentradas en Polanco, el corredor Norte e Insurgentes; sin embargo, el balance mantuvo una demanda neta positiva”, aseguró Lecuona.

Conectividad, un reto

Para Grupo Frel, el siguiente desafío del mercado de oficinas corporativas es la conectividad. Si bien la Ciudad de México dispone de una amplia red de transporte público, la presión por mejorar la eficiencia lleva a los directivos a evaluar con mayor precisión la ubicación de sus sedes.

Como resultado, un número reducido de edificios con especificaciones de vanguardia concentra la mayor parte de la demanda de empresas de alto perfil.

"Las empresas ya no escatiman en el costo del espacio físico. Tratar de ahorrar rentando inmuebles que no se alineen a las políticas mundiales se ha convertido en una estrategia financiera más costosa a largo plazo", agregó la directiva de Frel.