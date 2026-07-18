Lectura 4:00 min
Sam Neill: las mejores películas y series del protagonista de Jurassic Park
De Jurassic Park a Peaky Blinders, el actor neozelandés dejó personajes que se convirtieron en referentes de distintos géneros.
La muerte de Sam Neill a los 78 años el pasado 13 de julio, llevó a millones de seguidores a recordar una carrera que abarcó más de cinco décadas y casi 150 producciones entre cine y televisión. El actor neozelandés se consolidó como una de las figuras más versátiles de la industria gracias a su capacidad para transitar entre el cine de aventuras, el drama, el terror y las series históricas.
Aunque su nombre quedó ligado para siempre al paleontólogo Alan Grant, su filmografía reúne títulos que marcaron distintas generaciones y que se consideran referentes en sus respectivos géneros. Su legado incluye desde superproducciones de Hollywood hasta cine de autor y exitosas producciones para televisión.
Te puede interesar
Películas que marcaron su trayectoria
Entre los trabajos más recordados de Sam Neill destacan:
- Jurassic Park (1993), Jurassic Park III (2001) y Jurassic World: Dominion (2022), donde interpretó al doctor Alan Grant, personaje que lo convirtió en una figura reconocida a nivel mundial.
- El piano (The Piano, 1993), drama dirigido por Jane Campion y ganador de tres premios Oscar.
- La caza del Octubre Rojo (The Hunt for Red October, 1990), thriller protagonizado por Sean Connery y Alec Baldwin.
- En la boca del miedo (In the Mouth of Madness, 1994), considerada una de las películas de culto del cine de terror.
- Calma total (Dead Calm, 1989), thriller psicológico junto a Nicole Kidman y Billy Zane.
- Possession (1981), filme que con el paso de los años adquirió estatus de obra de culto por su propuesta de horror psicológico.
A estos títulos se suman participaciones en producciones como El hombre bicentenario, La profecía III, Thor: Ragnarok y Thor: Love & Thunder, además de proyectos de ciencia ficción, suspenso y drama.
Su capacidad para interpretar personajes complejos también le permitió estar vigente durante décadas, alternando proyectos comerciales con producciones independientes y colaborando con algunos de los directores más reconocidos del cine internacional. Esa diversidad convirtió su filmografía en una de las más amplias de su generación.
Presencia constante en la televisión
Además del cine, Sam Neill construyó una sólida carrera en la pantalla chica. Uno de sus trabajos más reconocidos fue Peaky Blinders, donde dio vida al mayor Chester Campbell, antagonista que apareció en las primeras temporadas y que se convirtió en uno de los personajes más recordados de la serie británica.
Décadas antes protagonizó Reilly: Ace of Spies, miniserie que le valió reconocimiento internacional por su interpretación del legendario espía Sidney Reilly. También encabezó la miniserie Merlin, producción por la que recibió nominaciones al Emmy y al Globo de Oro, consolidando su prestigio en televisión.
En años recientes también apareció en series como Apples Never Fall, Invasion y Alcatraz, además de participar como actor invitado en producciones animadas como Rick and Morty y The Simpsons, lo que reflejó la amplitud de su carrera.
Un legado que trasciende generaciones
El impacto de Sam Neill no se limita a un solo personaje. Su trayectoria quedó marcada por interpretaciones que abarcaron la aventura, el drama, el terror, la ciencia ficción y la televisión, convirtiéndolo en uno de los actores más respetados del cine contemporáneo.
Tras conocerse su fallecimiento, medios y seguidores recordaron la amplitud de su obra y la influencia que tuvo en distintas generaciones de espectadores: