Sam Neill: las mejores películas y series del protagonista de Jurassic Park

La muerte de Sam Neill a los 78 años el pasado 13 de julio, llevó a millones de seguidores a recordar una carrera que abarcó más de cinco décadas y casi 150 producciones entre cine y televisión. El actor neozelandés se consolidó como una de las figuras más versátiles de la industria gracias a su capacidad para transitar entre el cine de aventuras, el drama, el terror y las series históricas.

Aunque su nombre quedó ligado para siempre al paleontólogo Alan Grant, su filmografía reúne títulos que marcaron distintas generaciones y que se consideran referentes en sus respectivos géneros. Su legado incluye desde superproducciones de Hollywood hasta cine de autor y exitosas producciones para televisión.

Películas que marcaron su trayectoria

Entre los trabajos más recordados de Sam Neill destacan:

Jurassic Park (1993), Jurassic Park III (2001) y Jurassic World: Dominion (2022) , donde interpretó al doctor Alan Grant, personaje que lo convirtió en una figura reconocida a nivel mundial.

El piano (The Piano, 1993) , drama dirigido por Jane Campion y ganador de tres premios Oscar.

La caza del Octubre Rojo (The Hunt for Red October, 1990) , thriller protagonizado por Sean Connery y Alec Baldwin.

En la boca del miedo (In the Mouth of Madness , 1994) , considerada una de las películas de culto del cine de terror.

Calma total ( Dead Calm, 1989) , thriller psicológico junto a Nicole Kidman y Billy Zane.

Possession (1981) , filme que con el paso de los años adquirió estatus de obra de culto por su propuesta de horror psicológico.

A estos títulos se suman participaciones en producciones como El hombre bicentenario, La profecía III, Thor: Ragnarok y Thor: Love & Thunder, además de proyectos de ciencia ficción, suspenso y drama.

Su capacidad para interpretar personajes complejos también le permitió estar vigente durante décadas, alternando proyectos comerciales con producciones independientes y colaborando con algunos de los directores más reconocidos del cine internacional. Esa diversidad convirtió su filmografía en una de las más amplias de su generación.

Presencia constante en la televisión

Además del cine, Sam Neill construyó una sólida carrera en la pantalla chica. Uno de sus trabajos más reconocidos fue Peaky Blinders, donde dio vida al mayor Chester Campbell, antagonista que apareció en las primeras temporadas y que se convirtió en uno de los personajes más recordados de la serie británica.

Décadas antes protagonizó Reilly: Ace of Spies, miniserie que le valió reconocimiento internacional por su interpretación del legendario espía Sidney Reilly. También encabezó la miniserie Merlin, producción por la que recibió nominaciones al Emmy y al Globo de Oro, consolidando su prestigio en televisión.

En años recientes también apareció en series como Apples Never Fall, Invasion y Alcatraz, además de participar como actor invitado en producciones animadas como Rick and Morty y The Simpsons, lo que reflejó la amplitud de su carrera.

Un legado que trasciende generaciones

El impacto de Sam Neill no se limita a un solo personaje. Su trayectoria quedó marcada por interpretaciones que abarcaron la aventura, el drama, el terror, la ciencia ficción y la televisión, convirtiéndolo en uno de los actores más respetados del cine contemporáneo.

Tras conocerse su fallecimiento, medios y seguidores recordaron la amplitud de su obra y la influencia que tuvo en distintas generaciones de espectadores:

Desde que murió Sam Neill solo he visto videos de gente que habla sobre lo agradable y buena persona que era (cosa que no pasa con tod@s). Eso hace que duela más su partida. 💔 pic.twitter.com/IALEMkhZoP — Rose 🌹 (@hey_Rose) July 16, 2026

Obrigado, Sam Neill, por olhar pra uma paisagem vazia com tanta emoção que me fez acreditar, naquela sala escura de cinema em 1993, que dinossauros eram reais pic.twitter.com/4hibCb3mLr — Alf (@auf) July 13, 2026

a huge group of ppl on a path of titans (co-op dinosaur survival game) server led a peaceful migration in honor of sam neill instead of killing and eating each other. gaming is beautiful pic.twitter.com/FWp0kIj4JQ — helen (@helen) July 16, 2026