¿Qué pasa si no escrituras una casa? Los riesgos que pueden afectar tu patrimonio familiar

Comprar una vivienda suele representar la inversión más importante de una familia; sin embargo, por desconocimiento o por intentar reducir gastos, algunas personas dejan la operación en un contrato privado y posponen la escrituración. La decisión puede salir mucho más cara con el paso del tiempo.

Formalizar la compra ante un notario no sólo acredita la propiedad; también permite inscribir el inmueble en el Registro Público de la Propiedad y otorga certeza jurídica frente a terceros.

Los especialistas advierten que uno de los problemas más frecuentes surge cuando el vendedor fallece antes de concluir el trámite. Aunque existen mecanismos legales para resolver estos casos, la situación suele retrasar la escrituración y, en ocasiones, termina en un juicio.

La falta de una escritura pública también deja al comprador en una posición vulnerable ante acreedores o herederos del antiguo propietario. Mientras el cambio no quede inscrito, el inmueble puede seguir apareciendo a nombre del vendedor y enfrentar reclamaciones o incluso embargos relacionados con deudas ajenas.

Otro riesgo consiste en la doble venta. Si una segunda persona obtiene e inscribe la escritura correspondiente, el conflicto deberá resolverse por la vía judicial, con el costo económico y el desgaste que ello implica.

Además del impacto legal, la ausencia de escrituración limita el valor práctico del patrimonio. Vender la propiedad, utilizarla como garantía o transmitirla a los hijos puede convertirse en un proceso complejo.

Entre las principales consecuencias destacan:

Dificultades para acreditar la propiedad frente a terceros.

Obstáculos para vender el inmueble o acceder a financiamiento.

Problemas en procesos hereditarios o donaciones.

Actualizaciones y recargos en obligaciones fiscales relacionadas con la operación.

Recomendaciones para la compra de una vivienda

Para evitar estos escenarios, especialistas recomiendan revisar la situación jurídica del inmueble antes de firmar cualquier contrato.

“Antes de firmar cualquier contrato de compraventa, es recomendable solicitar una dictaminación jurídica para encaminar el proceso de adquisición de una propiedad hacia una escrituración segura”, señaló Diana Sandoval, directora general de Kallify.

La directiva explicó que este proceso permite confirmar la identidad del vendedor, verificar la participación de copropietarios o cónyuges que deban autorizar la operación, revisar la existencia de procesos sucesorios pendientes y comprobar que la vivienda no tenga gravámenes o adeudos.

Desde la óptica de las finanzas personales, el costo de escriturar no debe verse únicamente como un gasto administrativo. La formalización protege una inversión de largo plazo y reduce el riesgo de enfrentar litigios, pérdidas patrimoniales o pagos adicionales en el futuro.