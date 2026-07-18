¿Cuáles son los 8 cárteles mexicanos designados como organizaciones terroristas por EU?

A través del Departamento del Tesoro, EU agregó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como amenazas potenciales a su seguridad nacional y su economía. Asimismo, estas se suman a los otros seis grupos criminales mexicanos que desde febrero de 2025 oficialmente ya los consideraba un riesgo.

De tal manera, la lista de cárteles mexicanos considerados grupos terroristas queda así:

Cártel de Juárez Los Viagras Cártel de Sinaloa Cártel Jalisco Nueva Generación Cártel del Noreste La Nueva Familia Michoacana Cártel de Golfo Cárteles Unidos

Tras la designación como grupos terroristas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) activó los mecanismos financieros correspondientes para bloquear recursos de estos grupos criminales en EU, así como sanciones para todas aquellas personas ligadas a estos cárteles.

Origen y facciones de los cárteles de la droga recientemente designados por EU como grupos terroristas

El Cártel de Juárez surgió en los setenta de la mano de Pablo Acosta Villarreal. A partir de 2014 se tiene conocimiento de que lo lidera Juan Pablo Ledezma. Sus facciones más conocidas son La Línea, Los Vicente Carrillo Fuentes (OVCF) y Barrio Azteca.

Según la DEA, esta organización es una de las nueve organizaciones criminales mexicanas más importantes que representan la mayor amenaza de narcotráfico para Estados Unidos, la organización trafica principalmente heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana desde México a través del corredor de El Paso, Texas. Tanto la organización como sus líderes han sido objeto de múltiples acusaciones en Estados Unidos.

Los Viagras nacieron en el seno de las autodefensas michoacanas que en 2013 combatieron al grupo criminal denominado Los Caballeros Templarios. Cabe recordar que las autodefensas contaron con cierto respaldo de la administración federal en turno. No obstante, al disolverse el grupo, los hermanos Sierra Santana asumieron el control de las armas y comenzaron a cobrar piso a productores de aguacate y limón.

De igual manera, la OFAC identifica a Los Viagras con el nombre de "Los Blancos de Troya", la cual además de extorsionar, también trafica metanfetamina y cocaína.

Entre sus principales líderes destacan Nicolás Sierra Santana, alias ‘el Gordo’, y Heladio Cisneros Flores, alias ‘la Sirena’, ambos vinculados con el asesinto de Hipólito Mora Chávez, líder autodefensa de La Ruana.

¿Por qué los cárteles de la droga son designados como terroristas por EU?

La decisión de incluirlas en la lista de organizaciones terroristas tuvo lugar después de que el presidente de EU, Donald Trump, firmó el 20 de enero de 2025 un decreto en el que pidió tomar acciones enérgicas contra los cárteles de la droga, toda vez que consideró que "constituyen una amenaza de seguridad nacional mayor que la del crimen organizado tradicional".

DEA vincula a gobierno con los cárteles

El jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó que hay una “conexión mortífera” entre los cárteles y el Gobierno de México durante su discurso pronunciado en la primera cumbre contra el fentanilo y las adicciones llevado a cabo el lunes pasado.

De acuerdo con medios estadounidenses, Cole aseguró que por dicha razón la estrategia de la DEA no se limita a perseguir a quienes producen o transportan drogas.

"Desafortunado" el comentario de la DEA; Sheinbaum reacciona a acusaciones de EU

La presidenta ⁠de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que un comentario del jefe de ⁠la DEA ⁠sobre una supuesta "conexión mortal" entre funcionarios corruptos del gobierno mexicano y los cárteles de la drogas es "desafortunado", al tiempo que lo rechazó.

El responsable de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, dijo en una cumbre en Orlando, Florida, que las autoridades mexicanas y los traficantes de drogas son "la misma cosa" y que para la DEA son prioridad número uno, en coincidencia con la visión expresada previamente por el presidente Donald Trump.