Lluvias intensas y calor persistente: así estará el clima en México este sábado 18 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado 18 de julio una jornada marcada por lluvias de fuertes a intensas en gran parte del país, además de temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en varios estados del noroeste y norte de México.

De acuerdo con el organismo, el monzón mexicano, varios canales de baja presión y el ingreso de humedad favorecerán precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en buena parte del territorio nacional.

Además, una zona de baja presión al sur de Jalisco y Colima mantiene potencial para evolucionar a ciclón tropical, mientras que la tormenta tropical Elida continúa alejándose de las costas mexicanas, por lo que no representa riesgo para el país.

¿Dónde lloverá más este sábado?

Los estados con el mayor potencial de lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, serán:

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

También se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Jalisco y Michoacán; fuertes en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz; mientras que la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán intervalos de chubascos.

El SMN advirtió que las lluvias más intensas podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de reducción de la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

El calor no dará tregua

A pesar de las precipitaciones, el ambiente continuará muy caluroso en varias regiones del país.

Las temperaturas más altas previstas son:

Más de 45 grados en el noreste de Baja California.

Entre 40 y 45 grados en Baja California Sur, Sonora y el norte de Sinaloa.

Entre 35 y 40 grados en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Para el Valle de México se prevé una mañana con ambiente fresco y cielo medio nublado. Por la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias fuertes en zonas del Estado de México, así como chubascos en la Ciudad de México, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En la capital del país se esperan temperaturas de 13 a 15 grados como mínima y de 24 a 26 grados como máxima, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.