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Liga MX HOY: hora y dónde ver EN VIVO los partidos de este sábado 18 de julio del Apertura 2026

La actividad de la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX continúa este sábado 18 de julio con cuatro encuentros.

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Jornada 15 de la Liga Mx.Foto EE: Cortesía

Redacción El Economista

La actividad de la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX continúa este sábado 18 de julio con cuatro encuentros, entre ellos el debut de Pumas, Monterrey, Chivas, Toluca y América.

La fecha arrancó el jueves y viernes con las victorias de Necaxa, Tigres, Atlas, Cruz Azul y Puebla. Los Zorros comenzaron con triunfo en la era de Hernán Crespo, quien siguió el partido desde la tribuna, mientras que Cruz Azul remontó un 2-0 para imponerse 3-2 al Atlético San Luis y mantener el invicto de Joel Huiqui como técnico celeste.

Ahora, la atención se centra en los cuatro compromisos sabatinos que completan buena parte de la primera jornada del campeonato. 

Pumas vs. Pachuca

Pumas hace su presentación en el Apertura 2026 al recibir a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario.

  • Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

    • Monterrey vs. Santos

    Monterrey debuta en casa frente a Santos Laguna en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

  • Hora: 19:00 horas
  • Estadio: BBVA
  • Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

    • Chivas vs. Toluca

    Guadalajara inicia su participación en el torneo enfrentando al Toluca en el Estadio Akron.

  • Hora: 19:07 horas
  • Estadio: Akron
  • Dónde ver: Prime Video

    • Querétaro vs. América

    La actividad del sábado cierra con la visita del América a Querétaro, en un partido que se disputará en el Estadio La Corregidora.

  • Hora: 21:10 horas
  • Estadio: La Corregidora
  • Dónde ver: FOX One y Caliente Streaming

    • Con estos cuatro encuentros continuará la primera jornada del Apertura 2026, después de un arranque en el que Atlas venció 3-2 al León, Cruz Azul remontó para derrotar 3-2 al Atlético San Luis y Puebla se impuso por la mínima diferencia a FC Juárez.

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