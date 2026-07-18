Liga MX HOY: hora y dónde ver EN VIVO los partidos de este sábado 18 de julio del Apertura 2026

La actividad de la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX continúa este sábado 18 de julio con cuatro encuentros, entre ellos el debut de Pumas, Monterrey, Chivas, Toluca y América.

La fecha arrancó el jueves y viernes con las victorias de Necaxa, Tigres, Atlas, Cruz Azul y Puebla. Los Zorros comenzaron con triunfo en la era de Hernán Crespo, quien siguió el partido desde la tribuna, mientras que Cruz Azul remontó un 2-0 para imponerse 3-2 al Atlético San Luis y mantener el invicto de Joel Huiqui como técnico celeste.

Ahora, la atención se centra en los cuatro compromisos sabatinos que completan buena parte de la primera jornada del campeonato.

Pumas vs. Pachuca

Pumas hace su presentación en el Apertura 2026 al recibir a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario.

Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Olímpico Universitario

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

Monterrey vs. Santos

Monterrey debuta en casa frente a Santos Laguna en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Hora: 19:00 horas

Estadio: BBVA

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

Chivas vs. Toluca

Guadalajara inicia su participación en el torneo enfrentando al Toluca en el Estadio Akron.

Hora: 19:07 horas

Estadio: Akron

Dónde ver: Prime Video

Querétaro vs. América

La actividad del sábado cierra con la visita del América a Querétaro, en un partido que se disputará en el Estadio La Corregidora.

Hora: 21:10 horas

Estadio: La Corregidora

Dónde ver: FOX One y Caliente Streaming

Con estos cuatro encuentros continuará la primera jornada del Apertura 2026, después de un arranque en el que Atlas venció 3-2 al León, Cruz Azul remontó para derrotar 3-2 al Atlético San Luis y Puebla se impuso por la mínima diferencia a FC Juárez.