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Liga MX HOY: hora y dónde ver EN VIVO los partidos de este sábado 18 de julio del Apertura 2026
La actividad de la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX continúa este sábado 18 de julio con cuatro encuentros.
La actividad de la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX continúa este sábado 18 de julio con cuatro encuentros, entre ellos el debut de Pumas, Monterrey, Chivas, Toluca y América.
La fecha arrancó el jueves y viernes con las victorias de Necaxa, Tigres, Atlas, Cruz Azul y Puebla. Los Zorros comenzaron con triunfo en la era de Hernán Crespo, quien siguió el partido desde la tribuna, mientras que Cruz Azul remontó un 2-0 para imponerse 3-2 al Atlético San Luis y mantener el invicto de Joel Huiqui como técnico celeste.
Ahora, la atención se centra en los cuatro compromisos sabatinos que completan buena parte de la primera jornada del campeonato.
Pumas vs. Pachuca
Pumas hace su presentación en el Apertura 2026 al recibir a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario.
Monterrey vs. Santos
Monterrey debuta en casa frente a Santos Laguna en uno de los duelos más atractivos de la jornada.
Chivas vs. Toluca
Guadalajara inicia su participación en el torneo enfrentando al Toluca en el Estadio Akron.
Querétaro vs. América
La actividad del sábado cierra con la visita del América a Querétaro, en un partido que se disputará en el Estadio La Corregidora.
Con estos cuatro encuentros continuará la primera jornada del Apertura 2026, después de un arranque en el que Atlas venció 3-2 al León, Cruz Azul remontó para derrotar 3-2 al Atlético San Luis y Puebla se impuso por la mínima diferencia a FC Juárez.