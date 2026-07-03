Mundial 2026 pone a prueba el suministro eléctrico de los estadios en México

La actividad futbolística de alcance internacional que se desarrolla en territorio nacional ha colocado bajo escrutinio la capacidad de respuesta de la infraestructura energética de los recintos deportivos, donde una falla en el servicio puede afectar la operación completa de un partido.

Los estadios concentran sistemas que requieren funcionamiento permanente y coordinado. La iluminación, los accesos, los servicios sanitarios, los mecanismos de seguridad y las comunicaciones dependen de una red estable para mantener la experiencia de aficionados, jugadores y personal operativo.

Especialistas del sector energético señalan que una interrupción, incluso de corta duración, tiene consecuencias que van más allá de un apagón momentáneo. La suspensión de actividades puede traducirse en pérdidas económicas y problemas logísticos para los organizadores.

“Un estadio es un ejemplo de lo que también ocurre en otros sectores, como el industrial, donde la continuidad eléctrica es indispensable para operar. Incluso apagones de corta duración pueden tener efectos en cadena que se traduzcan en pérdidas de miles de pesos”, explicó Emiliano Sánchez, director de Suministro Calificado de Energía Real.

El especialista sostuvo que la discusión actual también debe contemplar el asegurar la calidad y estabilidad del sistema frente a variaciones de voltaje o cortes inesperados.

“El punto de fondo es la planeación y el diseño de estrategias a la medida. La resiliencia energética se construye a partir de esquemas que combinan anticipación, diversificación de fuentes y capacidad de respuesta, donde los Sistemas de Almacenamiento de Energía juegan un rol principal en el respaldo del suministro”, añadió.

Entre las alternativas que han ganado presencia se encuentran los Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías, conocidos como BESS, capaces de activarse en milisegundos cuando detectan anomalías en la red eléctrica.

La tecnología tiene aplicación en recintos deportivos con transmisiones en vivo, pero también en parques industriales, centros logísticos, operaciones mineras y cadenas comerciales que requieren continuidad en sus procesos. La capacidad de respuesta de las ciudades anfitrionas forma parte del desafío para evitar interrupciones durante periodos de alta demanda y exposición internacional.