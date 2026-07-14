Omni Hotels & Resorts alista su llegada a México en 2027

Omni Hotels & Resorts dio un paso clave en su expansión internacional con el nombramiento de Fernando Gibaja como director general de Omni Pontoque Resort en Punta de Mita, la primera propiedad de lujo de la marca en México, cuya apertura está prevista para la primavera de 2027.

El directivo encabezará la planeación previa a la inauguración, la estrategia operativa y la conformación de una propuesta de hospitalidad alineada con el posicionamiento del destino en Riviera Nayarit. Su llegada ocurre en una etapa relevante para la compañía, que busca fortalecer su presencia en destinos vacacionales de alto valor.

Gibaja cuenta con más de tres décadas de trayectoria en hotelería de lujo, con experiencia en Europa, Asia, Medio Oriente, Estados Unidos y México. Antes de incorporarse a Omni, se desempeñó como director general de The St. Regis Punta Mita Resort.

Ubicado frente al Pacífico, Omni Pontoque Resort contará con 202 habitaciones, 42 suites y dos villas. La propiedad integrará cinco restaurantes con vista al mar, cinco albercas, spa, experiencias de bienestar y más de 2,500 metros cuadrados para reuniones, congresos y eventos sociales.