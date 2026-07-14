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Omni Hotels & Resorts alista su llegada a México en 2027

Omni fortalece su presencia global con hospitalidad personalizada, bienestar y experiencias inspiradas en cada destino turístico.

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Omni fortalece su presencia global con hospitalidad personalizada, bienestar y experiencias inspiradas en cada destino turísticoCortesía

Patricia Ortega

Omni Hotels & Resorts dio un paso clave en su expansión internacional con el nombramiento de Fernando Gibaja como director general de Omni Pontoque Resort en Punta de Mita, la primera propiedad de lujo de la marca en México, cuya apertura está prevista para la primavera de 2027.

El directivo encabezará la planeación previa a la inauguración, la estrategia operativa y la conformación de una propuesta de hospitalidad alineada con el posicionamiento del destino en Riviera Nayarit. Su llegada ocurre en una etapa relevante para la compañía, que busca fortalecer su presencia en destinos vacacionales de alto valor.

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Gibaja cuenta con más de tres décadas de trayectoria en hotelería de lujo, con experiencia en Europa, Asia, Medio Oriente, Estados Unidos y México. Antes de incorporarse a Omni, se desempeñó como director general de The St. Regis Punta Mita Resort.

Ubicado frente al Pacífico, Omni Pontoque Resort contará con 202 habitaciones, 42 suites y dos villas. La propiedad integrará cinco restaurantes con vista al mar, cinco albercas, spa, experiencias de bienestar y más de 2,500 metros cuadrados para reuniones, congresos y eventos sociales.

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Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

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