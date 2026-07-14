Bolsa mexicana avanza; acciones de mineras lideran las ganancias

Las bolsas de valores de México suben con fuerza la mañana de este martes. Los índices locales avanzan en un mercado animado tras la publicación de un dato de inflación de Estados Unidos en junio por debajo de lo previsto por los analistas.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 1.35% a 66,863.89 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 1.61% a 1,348.49.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan las acciones de las mineras, con una mejora de 4.04% en Grupo México a 203.50 pesos, seguido de uno de 3.37% en los títulos de Industrias Peñoles, a 794.86 pesos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajó 0.4% el mes pasado, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del ⁠Trabajo de Estados Unidos. En los ⁠12 meses hasta junio, la inflación la mayor economía avanzó 3.5 por ciento.