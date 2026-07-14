Que tu seguro de gastos médicos no termine con tu empleo: así puedes conservar sus beneficios

Un detalle que suele pasarse por alto al cambiar de empleo es qué ocurrirá con el seguro de gastos médicos mayores que tenían como prestación laboral. Los expertos ven como un error pensar que, al dejar la empresa, pierden automáticamente toda posibilidad de mantener su historial en el seguro.

En realidad, si se actúa a tiempo, se pueden conservar varios de los beneficios mediante el derecho de conversión o derecho a póliza individual. Además de este trámite, hay otros consejos que pueden ayudar a obtener los mejores beneficios de este instrumento financiero.

Salir de la empresa no significa perder los beneficios de tu póliza

“El seguro de gastos médicos de la empresa es una prestación; no es una póliza propia. En el momento en que sales de la empresa, dejas de estar cubierto”, comentó Tere García, asesora experta en seguros.

A pesar de que la póliza contenga el nombre del asegurado, siempre ha sido propiedad de la empresa, y mantenerla activa tal cuál como está no es posible, pero existen opciones.

Para Moisés Rosas Hernández, director de Negocios de Gastos Médicos de Ahorra Seguros, la mejor decisión suele ser mantener esa cobertura de manera individual mediante una conversión de póliza. Es decir, la transferencia del seguro contratado por la empresa a uno personal.

“Si la empresa tenía una póliza colectiva con la aseguradora ‘A’, el trabajador puede salir de la empresa y contratar una póliza individual con esa misma aseguradora, conservando condiciones muy similares a las que tenía dentro de la colectividad”, explicó el directivo.

Las condiciones pueden variar, así como los costos y coberturas, pero lo más importante es que se conserva el mayor beneficio: la antigüedad, un factor vital para los periodos de espera de atenciones médicas, así como de reconocer si un padecimiento fue diagnosticado durante la cobertura.

“Si una persona sale de la empresa teniendo únicamente la póliza de prestación y después intenta contratar un seguro, ese padecimiento [diagnosticado durante la póliza anterior que perdió] puede ser considerado una preexistencia. Dependiendo del caso, la aseguradora podría excluirlo o incluso rechazar por completo la solicitud”, explicó Tere García, quien ha visto estos casos con muchos de sus asesorados.

Sin embargo, hay que verificar que este beneficio esté contemplado dentro de la póliza colectiva, ya que no todas lo brindan, según José Antonio Barreiro, director de Gastos Médicos y Salud de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

"Si no tiene ese endoso en la póliza colectiva, normalmente lo que sucede es que puede solicitar el reconocimiento de antigüedad con cualquier compañía que desee, pero en todos los casos pasará por un proceso de suscripción y quedarán excluidas las enfermedades preexistentes", comentó Barreiro.

"Recomiendo que revise si en su póliza se encuentra alguna cláusula o cobertura que permita la conversión a individual, esto significa que al salir de la colectividad (por renuncia, rescisión laboral, etc.) el usuario tendría la posibilidad de conservar la protección", agregó Moisés Rosas.

El periodo de gracia antes del borrón y cuenta nueva

Si la persona decidió renunciar, generalmente tiene 30 días para solicitar el trámite de conversión, o el nombre que maneje la aseguradora.

Por ejemplo, si la relación laboral termina el 1 de julio, antes del 1 de agosto la persona debería tener el trámite para que le reconozcan la antigüedad y pueda contratar una póliza individual sin perder ese historial.

Una vez pasando de ese tiempo, es “prácticamente borrón y cuenta nueva. La persona entra como asegurado nuevo y ya no tiene antigüedad. Tendría que empezar a acumularla desde cero, lo cual puede afectar temas como periodos de espera y tratamientos de preexistencias”, explicó Moisés Rosas.

Otra opción: tramitar una póliza antes de renunciar

Tere García apuntó una alternativa adicional que asegura la cobertura, sin tener el tiempo encima de por medio: solicitar una póliza propia y tener la de la empresa en simultáneo.

Según la asesora, ambas coberturas pueden coexistir. Por ejemplo, si el seguro de la empresa agota su suma asegurada, la póliza personal puede entrar para cubrir el excedente.

Pero el beneficio más importante es el historial registrado, especialmente si se diagnosticó una enfermedad durante la vigencia de la póliza empresarial, seguirá cubierta con la personal. Sin mencionar que la póliza individual estará adaptada a las necesidades reales de la persona, y no a la general que contrató la empresa.

Antes de dejar la empresa, revisa esta lista

Si cuentas con un seguro de gastos médicos mayores como prestación laboral, conviene checar lo siguiente:

Verificar con cuánto tiempo cuentas para conservar la continuidad de tu cobertura. Evaluar la contratación de una póliza individual antes de renunciar. Revisar qué enfermedades o tratamientos ya están registrados en tu historial. Elegir una póliza adaptada a tus necesidades y no únicamente a las condiciones de la empresa. No dejar pasar el plazo para conservar la antigüedad y los periodos de espera.

Además, el director de Negocios de Gastos Médicos de Ahorra Seguros recomendó revisar y comparar la oferta comercial con las demás compañías de seguros, pues "si mantiene su póliza en individual con la misma compañía con la que estaba protegido en la colectividad, es altamente probable que no perciba impactos en los periodos de espera o en la antigüedad, pero debe revisarse".

Según datos de la AMIS, en 2025, 70% de los asegurados en gastos médicos se derivan de una prestación laboral.

“Eso significa que menos de la mitad de las personas aseguradas tiene una póliza individual”, comentó el director de Negocios de Gastos Médicos de Ahorra Seguros.

Fuente: AMIS Tipo de póliza Número de asegurados Colectiva 10,110,000 Individual 4,450,000 Total 14,560,000

Si la persona decide cambiar de empleo sin revisar este tema, pierde tanto la protección de salud y financiera. Al final, dedicar unas horas a planear el futuro de tu seguro puede evitar gastos de cientos de miles de pesos si más adelante enfrentas un problema de salud, y aprovechar los beneficios que brindó la prestación.