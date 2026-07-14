Peso mexicano avanza por debilitamiento del dólar tras datos de inflación de Estados Unidos

El peso mexicano avanza frente al dólar la mañana del martes. La divisa local se aprecia ante un debilitamiento del billete verde tras la publicación del reporte de ⁠inflación de junio en Estados Unidos, que mostró que las presiones se moderaron más de lo previsto.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4100 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.5240 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 11.40 centavos o de 0.65 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.5317 unidades y un nivel mínimo de 17.3912. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, cede 0.50% a 100.73 puntos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajó 0.4% el mes pasado, de acuerdo con la información de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del ⁠Trabajo de Estados Unidos. En los ⁠12 meses transcurridos ⁠hasta junio, el IPC avanzó 3.5 por ciento.

"La moneda local repunta frente al dólar luego de que las cifras de inflación en Estados Unidos moderaron las expectativas de un aumento de la tasa de fondos federales por parte de la Fed", explicaron en un reporte de análisis los expertos de Monex Grupo Financiero.

Los operadores también siguen atentos las noticias de la guerra entre Estados Unidos e Irán. El petróleo estadounidense WTI sube a máximos de cuatro semanas tras el anuncio de un nuevo bloqueo naval estadounidenses a Irán y ante noticias de nuevos enfrentamientos.