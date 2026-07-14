Wall Street opera mixto y modera apertura positiva; acciones de IBM se desploman

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos tras una apertura positiva. El mercado estadounidense modera la reacción a un dato de inflación por debajo de lo esperado que avivó las esperanzas de que la Reserva Federal tome una postura menos restrictiva.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 0.04% a 52,479.08 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.42% a 7,546.60 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico sube 0.95% a 26,118.97 puntos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajó 0.4% el mes pasado, de acuerdo con la información de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del ⁠Trabajo de Estados Unidos. En los ⁠12 meses transcurridos ⁠hasta junio, la inflación aumentó 3.5 por ciento.

Los inversionistas revisaron los primeros informes de la temporada de resultados. Los grandes bancos anunciaron cifras positivas y las acciones de Goldman Sachs (6.96%) lideran las alzas tras superar las expectativas de utilidades con el impulso del negocio de renta variable.

También en la temporada de resultados, las ⁠acciones de IBM (-26%) se desploman después ⁠de que la empresa pronosticó unos ingresos preliminares para el segundo trimestre por debajo de las estimaciones, su mayor descenso desde el 22.90% el 19 de octubre de 1987.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 suben esta mañana, con el de tecnologías de la información (+1.35%) a la cabeza, seguidas por las compañías de servicios de comunicación (+0.73%). Las empresas de cuidado de la salud (-1.87%) encabezan los descensos.