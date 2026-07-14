Aficionados argentinos no podrán ingresar banderas sobre las Malvinas a la semifinal contra Inglaterra

Los aficionados argentinos no podrán ingresar el miércoles ⁠al partido ante Inglaterra en Atlanta por las semifinales del Mundial con banderas ni pancartas que reclamen la soberanía ⁠sobre las islas Malvinas, dijo ⁠este martes la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva.

Argentina y Gran Bretaña libraron en 1982 un breve conflicto por las islasen el que murieron 649 soldados argentinos y 255 combatientes británicos, con una tensión política que perduró en el tiempo.

"Está prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial. No van a poder ingresar banderas o carteles con ese contenido", dijo Monteoliva en una radio local.

La rivalidad se trasladó a enfrentamientos legendarios en los Mundiales, entre ellos los cuartos de final de 1986, en los que se produjeron los famosos goles de Maradona de la "Mano de Dios" y el considerado por muchos el mejor de la historia de los mundiales.

La ⁠ministra indicó además que el lunes ⁠en una reunión ⁠en Estados Unidos decidieron reforzar la seguridad y que por primera vez ⁠en la Copa del Mundo los aficionados de cada país ingresen al estadio por distintos accesos.

"Habrá 1,600 agentes (...) Queremos que el festejo sea en paz", señaló Monteoliva.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán por sexta vez en una Copa del Mundo en busca de un lugar en la final ⁠frente al vencedor de la otra semifinal que disputarán el martes España y Francia en el estadio de Dallas.