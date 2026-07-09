Cada vez cuesta más rentar en CDMX: menos vivienda, precios más caros

La escasez de vivienda nueva comienza a pasar factura al mercado de alquiler en la Ciudad de México. Con menos desarrollos disponibles y una vivienda propia cada vez más inaccesible, las rentas mantienen una tendencia al alza que, según especialistas, continuará mientras no aumente la oferta habitacional.

De acuerdo con Accumin Intelligence México, el precio de la vivienda en renta en la capital oscila entre 250 y 500 pesos por metro cuadrado al mes, lo que se traduce en una renta promedio cercana a los 24,000 pesos mensuales. Sin embargo, en corredores de alta demanda e infraestructura como Polanco algunas propiedades alcanzan los 100,000 pesos al mes.

Además, las rentas en zonas como Reforma registran incrementos superiores a 20% anual desde el cuarto trimestre del 2024, uno de los crecimientos más acelerados del mercado inmobiliario de la capital.

Justino Moreno, líder de Accumin Intelligence México, explicó que el mercado de vivienda en renta ha cobrado mayor relevancia conforme disminuyen las posibilidades de acceder a una vivienda propia.

Un mercado de inversionistas

En zonas como Condesa, Roma, Polanco y Reforma, el elevado precio de los inmuebles en venta ha fortalecido el atractivo para los inversionistas, quienes adquieren propiedades para destinarlas al mercado de renta tradicional o a plataformas de alojamiento temporal como Airbnb.

Para Enrique Téllez, codirector de Desarrolladora del Parque, el incremento en las rentas responde principalmente a la escasez de vivienda nueva.

"Hay pocos mercados que crecen sus precios al 20 por ciento. Tiene que ver con la escasez de nuevos productos y por lo tanto crece el segmento de renta. En la medida que el stock de vivienda no aumente las rentas continuarán en ascenso", comentó.

Difícil comprar

El aumento en las rentas está ligado al encarecimiento de la vivienda en venta, pues el precio promedio de los inmuebles en la Ciudad de México alcanzó los 78,400 pesos por metro cuadrado durante los últimos 12 meses, según Accumin Intelligence México.

La consultora también identificó que 53% de las operaciones de compraventa corresponde al segmento residencial, conformado por viviendas con precios de entre 3 y 6 millones de pesos.

Este escenario ha elevado la barrera para adquirir una vivienda propia en la capital. Así, una mayor proporción de hogares permanece en el mercado de alquiler, lo que incrementa la demanda.

"En la Ciudad de México más del 36% del parque habitacional pertenece al mercado de alquiler; no hay otra ciudad en el país con estos niveles", dijo Moreno.

Menos proyectos, altos precios

La necesidad de vivienda en la Ciudad de México ha ido en aumento, mientras la edificación de nuevos proyectos ha perdido ritmo. Moreno explicó que durante el primer trimestre del 2026 ingresaron 72 proyectos habitacionales al mercado, en comparación con los 100 desarrollos por trimestre que se construían entre el 2017 y el 2018.

"Tuvimos un crecimiento este año en comparación con el 2025, pero realmente no alcanza para darle la vuelta al agotamiento del inventario", afirmó.

A esta situación se suma que la mayoría de los desarrollos que actualmente se construyen en la Ciudad de México son de pequeña y mediana escala. Téllez explicó que los proyectos de mayor tamaño enfrentan procesos de autorización más complejos.

"No hay grandes proyectos de vivienda en la ciudad; la mayoría son de entre 10 y 40 unidades. La obtención de permisos y licencias puede tomar hasta 36 meses, mientras que los proyectos de menor envergadura suelen avanzar con mayor rapidez", apuntó.

Los especialistas coincidieron en que la presión sobre las rentas en la Ciudad de México se mantendría hasta que aumente de manera significativa el inventario de nuevos desarrollos habitacionales.