Desarrollo de vivienda intraurbana, entre los retos de la zona conurbada de Querétaro

Querétaro, Qro. De las viviendas nuevas que se desarrollan en Querétaro, solamente 2.5% son viviendas intraurbanas, reporta el Índice de Competitividad Urbana (ICU, 2026), del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Ese porcentaje lo colocó en el lugar 58 entre 72 Zonas Metropolitanas (ZM) que considera el estudio y muestra un retroceso respecto al ICU 2024 cuando la proporción fue de 3.8 por ciento.

En el estudio -en el que la Zona Metropolitana de Querétaro lideró el ranking entre 21 ciudades con más de un millón de habitantes- Querétaro sobresale por su diversificación económica, ingresos propios, el tamaño del mercado hipotecario, pero muestra pendientes en indicadores como el de viviendas nuevas al interior de las zonas urbanas.

Además, Querétaro registró una tasa de 48.4 créditos hipotecarios por cada 1,000 adultos, ocupando la segunda posición a nivel nacional. También en materia habitacional, de las viviendas nuevas, 58.4% son verticales, situándose en el décimo lugar.

Al presentar los resultados de Querétaro en el ICU 2026, el director de Desarrollo Económico del IMCO, Oscar Ocampo, destacó que la construcción de vivienda está ocurriendo hacia las afueras, contrayendo retos en materia de movilidad. Por tanto, habló de incentivar la verticalidad en zonas céntricas.

“Querétaro construye mucho, pero construye hacia afuera, es un poco lo que vemos en vivienda vertical, está creciendo el porcentaje de vivienda vertical, pero está creciendo hacia las afueras, no está creciendo en zonas centrales. Así que eso implica, al mismo tiempo, un reto de movilidad”, analizó.

Si bien la zona conurbada de Querétaro es dinámica en términos de crecimiento económico y atracción de inversiones, uno de sus grandes pendientes está relacionado con la vivienda.

“La gente sigue llegando y ahí Querétaro es un poco víctima de su propio éxito, sigue llegando y seguirá llegando, pero el tema es cómo construyes vivienda céntrica, densa, con buenos servicios públicos y con buena movilidad. Ahí es donde vemos la gran asignatura pendiente, por ahí se puede hacer mucho para que Querétaro siga destacando en los índices de competitividad”, expuso.

También destacó el potencial para desarrollar estrategias de innovación, emprendimiento y seguir apostando por la capacitación dual.

Conforme al estudio, las fortalezas de Querétaro están en la actividad económica, también destacó el sistema político y gobierno, así como la autonomía fiscal que supera el promedio nacional. En materia de Estado de Derecho, sobresale que en el indicador de robo a vehículo se ubicó en el lugar 69.

El ICU 2026 fue publicado el 2 de junio y mide la capacidad de las ciudades mexicanas para generar, atraer y retener talento e inversión. El índice considera 72 ciudades o Zonas Metropolitanas que integran 372 municipios; toma en cuenta 35 indicadores agrupados en seis subíndices.