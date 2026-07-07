T-MEC impulsará demanda de vivienda en norte y Bajío, pero seguridad definirá el crecimiento

La continuidad del T-MEC podría impulsar la demanda de vivienda e hipotecas en el norte y Bajío de México. Sin embargo, especialistas señalaron que el crecimiento dependerá de mejorar la seguridad, el estado de derecho y la infraestructura.

El escenario llega en un momento en el que comprar una vivienda resulta cada vez más complejo para los hogares mexicanos. Durante el primer trimestre del 2026, el precio promedio nacional rebasó por primera vez los 2 millones de pesos, mientras que un hogar requiere ingresos cercanos a 83,500 pesos mensuales para acceder a un crédito hipotecario para adquirir un inmueble de ese valor.

Durante el programa SOC TV, Arturo Vieyra, economista en jefe de Grupo Coppel, consideró que el resultado de la revisión del tratado brinda certidumbre, pero también deja claro que el crecimiento dependerá de las condiciones internas del país.

"Hay que aprovechar este resultado del T-MEC que nos dice: mira hacia adentro también, tienes retos y desafíos bien importantes".

Para el especialista, fortalecer el estado de derecho, mejorar las condiciones de seguridad y garantizar el suministro de energía serán factores indispensables para que las regiones manufactureras consoliden nuevas inversiones y mantengan su dinamismo económico.

Alejandro Cervantes, director ejecutivo de Economía Regional y Análisis Cuantitativo de Grupo Financiero Banorte, coincidió en que el acuerdo evita que México pierda competitividad frente a sus socios comerciales, aunque llamó a moderar las expectativas sobre sus efectos.

"Yo creo que en términos de las oportunidades que puede estar generando el T-MEC o incluso el nearshoring, hay que tenerlo de manera acotada".

El directivo explicó que, pese al buen desempeño del sector exportador, la inversión fija bruta disminuyó durante el 2025 y continuó retrocediendo en el arranque del 2026, por lo que el tratado, por sí solo, no garantiza un mayor crecimiento económico.

Seguridad influye en hipotecas y plusvalía

Uno de los planteamientos que surgieron durante el análisis fue que la seguridad pública también comienza a convertirse en una variable para evaluar el comportamiento del mercado hipotecario.

Ricardo Conde, director de Crédito Hipotecario y Automotriz de Bancoppel, afirmó que existe una relación prácticamente directa entre los niveles de inseguridad y la calidad de la cartera hipotecaria.

"Justo hace unos días estaba yo tratando de establecer la correlación que hay entre los niveles de inseguridad y la morosidad en hipotecario. Y es casi, bueno, no casi, es de uno".

El directivo agregó que esa relación también se refleja en el desempeño del mercado inmobiliario.

"En los estados en donde hay un mejor estado de derecho hay una morosidad más baja y hay una mayor plusvalía y hay una mayor inversión".

Cervantes coincidió en que entidades con mejores indicadores de seguridad, como Yucatán y Querétaro, muestran un mayor potencial de crecimiento económico y una evolución más favorable en los precios de la vivienda.

En este contexto, el noreste y el Bajío aparecen como las regiones con mejores perspectivas para captar nuevas inversiones vinculadas con el T-MEC. La primera concentra 61% del Producto Interno Bruto asociado a las exportaciones y casi 20 parques industriales por cada millón de trabajadores, mientras que el Bajío duplicó este tipo de infraestructura entre el 2019 y el 2024.

Las perspectivas para estas entidades también coinciden con un entorno financiero que comienza a mostrar señales de mayor estabilidad. Aunque Banco de México ha reducido la tasa de referencia, el costo de las hipotecas sigue respondiendo al entorno económico y al costo de fondeo de las instituciones financieras, por lo que el acceso al crédito continúa siendo uno de los principales retos para los hogares.

Para los especialistas, la permanencia del T-MEC representa una oportunidad para fortalecer la inversión y el empleo en las regiones manufactureras. No obstante, advirtieron que los beneficios sobre el mercado de vivienda dependerán de que el país logre mejorar las condiciones de seguridad, ampliar la infraestructura y generar un entorno que permita sostener el crecimiento económico y la demanda habitacional.