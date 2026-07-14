El ICE suspende las detenciones de autos tras la muerte de dos inmigrantes en Texas y Maine

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ⁠suspendió este martes los controles de autos relacionados con la aplicación de la ley de inmigración, dijeron dos fuentes, después de que unos agentes ⁠mataran a tiros a dos hombres ⁠en dos incidentes distintos tras realizar controles en Texas y Maine.

El cambio de política se produjo un día después de que un agente del ICE matara a un conductor en la localidad costera de Biddeford, en Maine, a unos 24 km al sur de Portland.

El Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado casi 12 horas después del tiroteo en el que afirmaba que el agente, "temiendo por la seguridad pública", abrió fuego contra el conductor cuando este intentó huir de los agentes que intentaban detenerlo. Las autoridades no explicaron de qué manera el conductor podría haber supuesto una amenaza.

Aunque han salido a la luz algunas imágenes de video de las secuelas del incidente, todavía no hay ningún video público que muestre el momento del tiroteo en sí. Un senador independiente declaró a periodistas que los agentes implicados no llevaban cámaras corporales, lo que deja sin respuesta algunas preguntas sobre las circunstancias que rodearon el tiroteo.

Los defensores de los derechos de los ⁠inmigrantes afirmaron que la persona abatida era ⁠un hombre colombiano de 26 ⁠años con permiso para trabajar en el país.

Desde principios de junio, las detenciones del ⁠ICE en Maine se han más que cuadruplicado hasta alcanzar unas 70 al día a principios de julio, según datos internos de ICE facilitados a Reuters por una fuente.

El homicidio del lunes, junto con otro ocurrido la semana pasada en Houston, eleva a al menos siete el número de personas muertas a tiros durante operaciones de control de inmigración desde enero de 2025, ⁠cuando el presidente Donald Trump volvió al cargo y puso en marcha una campaña de deportaciones masivas.