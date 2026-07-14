¿Qué es la conservación de derechos ante el IMSS y por qué puede ser causa de negativa de pensión?

Si cotizaste ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes del 1 de julio de 1997, para obtener una pensión de retiro debes tener al menos 60 años, contar con un mínimo de 500 semanas acreditadas ante la institución, haber causado baja en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social y estar en conservación de derechos.

¿Qué es la conservación de derechos? Se define como el periodo que tienes para solicitar tu pensión una vez que dejas de cotizar ante el IMSS. Este plazo legal equivale a la cuarta parte de los años que trabajaste de manera formal, señala Gerardo Chavarría, gerente de Iniciativas de Negocio de afore Sura.

Por ejemplo, un trabajador que cotizó 1,000 semanas, estará en conservación de derechos 250 semanas posteriores a su baja laboral. Para ser precisos, cuatro años 42 semanas, considerando que un año tiene 52 semanas.

En ese tiempo podrá pedir una pensión por retiro (cesantía en edad avanzada o vejez), pero también por invalidez, así como viudez, orfandad o ascendencias que no derive de un accidente de trabajo, de acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Chavarría señala que la conservación de derechos es de vital importancia para los trabajadores de cotizan en la Ley 73 del IMSS, porque no tener este requisito puede ser causa de negativa de pensión.

Alternativas de recuperar la conservación de derechos

Si no cuentas con este requisito, no todo está perdido. Es posible actualizar tu conservación de derechos, de acuerdo con Profedet.

El tiempo que debes volver a cotizar dependerá del periodo en que hayas sido dado de baja ante el IMSS.

Si no han pasado más de tres años , se actualiza tu conservación de derechos al momento de la reinscripción.

Si han pasado más de tres años , pero no más de seis, se actualiza cuando hayas cubierto un mínimo de 26 semanas (seis meses) de nuevas cotizaciones.

Si han pasado más de seis años, se actualiza cuando hayas cubierto un mínimo de 52 semanas (un año) de nuevas cotizaciones.

Modalidad 10, otra opción de reactivarse

La Modalidad 10 del IMSS permite que trabajadores independientes accedan a seguridad social, atención médica y ahorro para el retiro sin depender de un empleo tradicional.

"En un entorno laboral cada vez más flexible e híbrido, este esquema se ha convertido en una alternativa clave para quienes buscan mayor estabilidad y bienestar laboral", señala la empresa Pluxee.

Este esquema de cotización, conocido formalmente como Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social para trabajadores independientes, tiene entre sus beneficios poder reactivarse ante el IMSS para actualizar la conservación de derechos.

El costo de la Modalidad 10 varía en función del salario con el que el trabajador se dé de alta, pero, a cambio, permite obtener beneficios similares al de una persona que trabaja en la formalidad.

Lo ideal siempre será acudir con un especialista en el tema para que te oriente y puedas tomar la mejor decisión en tu camino a la jubilación.

¡Cuidado con la simulación laboral!

En tu objetivo de reactivarte ante el Instituto Mexicano del Seguro Social no debes optar por el camino fácil. Y es que una práctica muy común es pedirle al conocido, al amigo o al familiar te tiene un negocio que te dé de alta para cotizar de nueva cuenta.

Esta práctica se llama simulación laboral y es una de las causales por las cuales el IMSS te puede negar una pensión, dice Moisés Pérez Peñaloza, fundador de Yo Jubilado, consultoría en estrategias de retiro.

Esta acción consiste en montar una relación de trabajo falsa, que no existe, incluso con una empresa fantasma, con el único objetivo de engañar al sistema para acumular semanas de cotización ante el instituto.

En un trabajo normal, dice, el empleador paga al empleado y en la simulación laboral el "trabajador" le paga al "patrón" para darse de alta ante el IMSS. El problema viene después, cuando las autoridades se dan cuenta que no hay pruebas de esa relación de trabajo y es motivo suficiente para cancelar el proceso de jubilación.