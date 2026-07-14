Tipo de cambio impulsará los reportes trimestrales de las emisoras de la BMV: Monex

Para el segundo trimestre de reportes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el grupo financiero Monex pronosticó buenos resultados. Después de destacar un impacto relevante por la apreciación del peso frente al dólar, los expertos esperan un repunte en ventas y ebitda de las compañías públicas.

"Estimamos que el margen Ebitda del IPyC se ubique en 23.2%, por encima del 21.9% observado en el segundo trimestre del 2025. Un factor relevante, con impacto tanto positivo como negativo, será la apreciación del peso frente al dólar (promedio de 10.8% frente al 2T25 y una variación al cierre del periodo de 6.7%)", acotaron los expertos.

Considerando efectos cambiarios, en la muestra del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), destacarán los estimados de ebitda de Peñoles, Grupo México, Orbia, Cemex y Vesta, que están en un entorno de recuperación, en un entorno de recuperación, pero apoyados por una mejora en el consumo interno y externo.

“Estimamos un crecimiento en Ventas y Ebitda de 6.5% y 12.8% respectivamente. Las ganadoras serán: Peñoles, Gméxico, Orbia, Cemex y Vesta”, se escribió al referirse a las empresas integrantes del IPC de la BMV.

Estimamos, escribieron los expertos, para las empresas del IPC crecimiento en ventas, ebitda y utilidades ventas de 6.5%, 12.8% y 14.1, respectivamente.

Las empresas que cotizan en el mercado bursátil mexicano tendrán que reportar sus resultados al mercado antes del 28 de julio.

“La mediana de crecimiento para nuestra muestra de más de 40 emisoras, a nivel de Ventas y Ebitda es de 4.7% y 6.6% respectivamente. Durante el segundo trimestre los ingresos podrían ser más modestos, dada una estrategia enfocada más en precio que en volumen, principalmente en el sector consumo”, detallaron

A nivel operativo, se destacó, los resultados se verán presionados por la inflación, por un crecimiento en costos y la disminución del poder adquisitivo del consumidor.

Recordaron que las tasas de interés disminuyeron, pero algunas emisoras tienen un alto costo financiero. Se prevé una recuperación y ligera mejoría operativa en ciertas empresas, a nivel de gasto.

Los sectores que presentarían un menor crecimiento serían el farmacéutico, alimentos y consumo discrecional