Cofepris alerta por falsificación de una marca de tequila: ¿Qué se sabe?

Guadalajara, Jal. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó a la población sobre la falsificación y adulteración de una marca de tequila.

Se trata exclusivamente del producto Tequila reposado de la marca Gran Centenario Añejo con número de lote L 061 24 de 950 mililitros.

De acuerdo con la dependencia, la alerta sanitaria se deriva de las acciones de control sanitario y de la comparecencia con la empresa Casa Cuervo S.A. de C.V., titular de la marca, quien identificó las irregularidades del producto.

Venta en línea

A través de un comunicado, la Cofepris informó que la bebida falsificada y adulterada se comercializó a través de plataformas de venta en línea.

"El producto falsificado y adulterado se comercializó a través de plataformas de venta en línea e incumple con las especificaciones establecidas en la “NOM-142-SSA/SCFI-2014. Bebidas alcohólicas: especificaciones sanitarias, etiquetado sanitario y comercial”.

Debido a lo anterior, la dependencia advirtió que la bebida alcohólica adulterada y falsificada del lote en cuestión "representa un riesgo para la salud de la población, ya que se desconocen las materias primas empleadas, así como las condiciones de elaboración envasado, almacenamiento y distribución".

La Cofepris subrayó que la presente alerta aplica únicamente para el producto Tequila reposado de la marca Gran Centenario Añejo con número de lote L 061 24 y contenido neto de 950 ml, con las siguientes irregularidades: Su etiqueta frontal carece de relieve y el tapón presenta desprendimiento.

Recomendaciones

Frente a los riesgos que supone para la población, la Cofepris emite las siguientes recomendaciones:

Antes de adquirir cualquier bebida alcohólica, realizar una inspección física del producto, el cual debe de tener:

Etiqueta con buena calidad de impresión , sin faltas de ortografía o mal pegadas

, sin faltas de ortografía o mal pegadas Marbete y QR por parte del SAT en el cuello de la botella o en la etiqueta o precintos y sellos sin alteraciones, roturas o con exceso de pegamento, o tapas sin movilidad al girar o con fugas del contenido

o en la etiqueta o precintos y sellos sin alteraciones, roturas o con exceso de pegamento, o tapas sin movilidad al girar o con fugas del contenido Además, la botella no deberá tener golpes o ralladuras

Respecto a la etiqueta del producto, ésta debe de contar con:

Nombre del producto

País de origen

Porcentaje de alcohol (% Alc. Vol.) o Número de lote

(% Alc. Vol.) o Número de lote Nombre y domicilio del fabricante , envasador o importador

, envasador o importador Leyendas precautorias conforme a lo establecido en el artículo 218 de la Ley General de Salud, como “El abuso en el consumo de estos productos es nocivo para la salud”

En caso de identificar a la venta el producto Tequila Reposado Gran Centenario Añejo con lote L 061 24 en presentación de 950 ml, con las irregularidades identificadas en la presente alerta, la Cofepris hace un llamado a "no adquirirlo" y, en caso de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

En tanto, los distribuidores deben contar con la documentación, así como las facturas correspondientes que comprueben la legal adquisición y comercialización de los productos.

La Cofepris mantendrá acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población, procedentes de productos, servicios o establecimientos que incumplan con la legislación sanitaria vigente.