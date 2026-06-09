¿Qué esperan los anfitriones de Airnb para la época del Mundial?

El Mundial 2026 de la FIFA prometía convertirse en uno de los principales motores para las rentas de corta estancia en la Ciudad de México. A unos días del torneo, el sector muestra un crecimiento importante, aunque más moderado de lo que muchos anfitriones de plataformas tipo Airbnb anticiparon con el anuncio de la llegada de 5 millones de turistas, según el gobierno capitalino.

De acuerdo con datos de la plataforma AirDNA, de enero a mayo del presente año las reservas acumuladas para la fase de grupos – del 11 al 27 de junio– sumaron 169,251 noches, frente a las 120,222 registradas un año antes, lo que representa un crecimiento de 40.8 por ciento.

Sin embargo, el volumen actual todavía se ubica por debajo de las 229,970 noches que finalmente se reservaron para esa etapa entre enero y junio del 25. La firma especializada en análisis de datos para alquileres vacacionales estima que esta diferencia podría reducirse durante las próximas semanas debido al peso que suelen tener las reservaciones de última hora.

“Una gran cantidad de reservas fueron hechas durante las últimas semanas, por lo cual esperamos que se llegue a superar la cantidad de reservas vistas el año pasado”, comentó en entrevista Camilo Schmid Rivas, analista de mercado de AirDNA.

Cuando baja la euforia

Entre los anfitriones y administradores de vivienda turística prevalece una visión más cautelosa. Reconocen que el Mundial 2026 ha incrementado el interés por hospedarse en la Ciudad de México, pero consideran que las expectativas iniciales fueron excesivamente optimistas.

“Fue más ruido que nueces. Hubo un momento de euforia en el que hubo reservas, pero esa demanda no continuó. Es una sobre expectativa muy fea, lo vi con muchos anfitriones que tuvieron que bajar el precio”, compartió Nacho Flores, especialista en administración de rentas vacacionales.

El analista de AirDNA explicó que, aunque las ciudades mexicanas sede del torneo registran los mayores incrementos en demanda asociados al Mundial (Ciudad de México con 18%, Monterrey con 62% y Guadalajara con 70%), los niveles de ocupación en cada urbe aún permanecen por debajo de 60 por ciento:

Ciudad de México: 43%

Guadalajara: 57%

Monterrey: 48%

“Los ciudadanos mexicanos serán un potenciador importante de la demanda, con precios de estadía más accesibles y una cultura más cercana al fútbol, esperamos que habrá una cantidad significativa de turismo local”, dijo.

Anfitriones ajustan precios

Al tratarse de sedes relativamente más pequeñas frente a otros mercados mundialistas, los precios muestran aumentos más pronunciados. Por ejemplo, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México reportan incrementos tarifarios de entre 138% y 145% respecto al año pasado, según el registro de AirDNA.

No obstante, tras un primer periodo de entusiasmo, algunos anfitriones observaron que las reservas no mantuvieron el ritmo esperado y comenzaron a ajustar sus tarifas.

“Al inicio, algunos aumentaron sus precios hasta 400-500%, pero terminaron ajustándose a 200% arriba del precio normal. Es decir, si la noche costaba 3,000 pesos, querían cobrar 15,000, pronto se dieron cuenta de que no tenían tanta reserva y lo empezaron a recortar”, explicó Flores.

Airbnb más allá del Mundial

Para Schmid, aún resulta complicado anticipar con precisión el efecto total que tendrá la Copa del Mundo sobre el mercado de alquileres tipo Airbnb. Como referencia, mencionó el caso de los Juegos Olímpicos de París, donde una importante cantidad de nuevas propiedades ingresó al mercado en 2024 y una parte significativa permaneció activa durante el 2025.

“Lo interesante en el caso del Mundial 2026 es que una muy pequeña cantidad de las nuevas propiedades que entran al mercado estarán exclusivamente disponibles solo durante el evento, la mayoría están entrando a más largo plazo”, sostuvo.

En Monterrey el inventario de alquileres en Airbnb aumentó anualmente 23%; Guadalajara, 16%; mientras que la Ciudad de México reportó un crecimiento de 9 por ciento.

En la capital del país, apenas 1.4% de los nuevos anuncios fueron creados exclusivamente para aprovechar el evento deportivo, un dato que apunta a una expansión estructural y no únicamente asociada al Mundial.

Nuevas olas de turismo

Y aunque la demanda de renta temporal todavía no refleja el auge que algunos anfitriones anticiparon, el atractivo turístico de la Ciudad de México continúa fortaleciéndose.

Para Nacho Flores, el impacto más relevante del torneo podría manifestarse después de los partidos, cuando millones de espectadores conozcan la ciudad a través de transmisiones, contenidos digitales y experiencias compartidas por los visitantes.

“Estamos en la primera ola de demanda de rentas por los visitantes que pagaron un boleto para el Mundial. Va a surgir una segunda y tercera ola de quienes verán a través de estos turistas que vendrán lo interesante de la ciudad”, mencionó.