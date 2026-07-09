¿Por qué los departamentos son cada vez más pequeños? El diseño de la vivienda cambia

El diseño de la vivienda atraviesa una transformación conforme disminuye el tamaño de los nuevos departamentos. La distribución de los espacios, el almacenamiento y la funcionalidad adquieren mayor importancia frente a un mercado inmobiliario donde cada metro cuadrado tiene más valor.

La Escuela Superior de Diseño de Barcelona (ESDESIGN) sostiene que esta tendencia responde al encarecimiento de la vivienda y a la reducción del espacio disponible dentro de los desarrollos habitacionales.

Para sustentar ese análisis, la institución cita información de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), según la cual el precio de la vivienda adquirida mediante crédito hipotecario aumentó 8.7% anual, así como un estudio de Alfa Inmobiliaria que documenta una reducción de 26% en el tamaño promedio de los nuevos departamentos en la Ciudad de México, al pasar de 76 a 56 metros cuadrados durante la última década.

Para la escuela, el menor metraje modifica la manera en que se conciben los espacios interiores. La prioridad ya no consiste en incorporar más elementos dentro de una vivienda, sino en aprovechar mejor la superficie disponible.

"La reducción del tamaño de las viviendas está transformando la manera en que entendemos el diseño de interiores. Hoy, un espacio bien diseñado no es el que incorpora más elementos, sino el que resuelve mejor las necesidades cotidianas de quienes lo habitan. Por eso, el diseño funcional deja de ser una tendencia para convertirse en una necesidad en las ciudades contemporáneas."

El análisis también atribuye este cambio al incremento en el precio del suelo, a la preferencia por vivir cerca de los centros de trabajo y de los servicios, así como al crecimiento de los hogares unipersonales y de las parejas sin hijos. En opinión de ESDESIGN, estos factores llevan a los desarrolladores a privilegiar la ubicación de la vivienda sobre una mayor superficie.

La institución identifica cambios visibles dentro de los nuevos desarrollos habitacionales. Las cocinas abiertas hacia la sala, las habitaciones de menor tamaño, los muebles plegables, las mesas extensibles, las camas con almacenamiento y los espacios multifuncionales forman parte de las soluciones que buscan aprovechar mejor cada metro cuadrado.

La funcionalidad gana espacio dentro de la vivienda

ESDESIGN considera que el diseño funcional deja de ser un atributo complementario para convertirse en una necesidad dentro del mercado de la vivienda.

"Cuando los espacios se reducen, el verdadero reto del diseño deja de ser estético y se convierte en funcional. Hoy, el valor de un espacio no depende de sus metros cuadrados, sino de qué tan bien responde a las necesidades de quienes lo habitan. Por eso, aspectos como la distribución, la ergonomía y el almacenamiento cobran un papel cada vez más relevante".

Para reforzar esta lectura, la escuela también recurre a otras fuentes. El análisis incorpora una estimación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que calcula que 5.8 millones de hogares viven en renta en México, y datos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), que financia desarrollos de apenas 42 metros cuadrados, frente a un promedio cercano a 56 metros cuadrados para la vivienda nueva en la capital.

El documento también cita información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según la cual el 26.6% de los hogares mexicanos identificó la necesidad de adaptar, remodelar o construir algún espacio dentro de su vivienda después de la pandemia. Para ESDESIGN, esa experiencia aceleró la demanda de espacios capaces de cumplir distintas funciones dentro del hogar.

La escuela agrega que esta tendencia podría consolidarse durante los próximos años. Como referencia, retoma una proyección de ONU-Hábitat que estima que para el 2030 el 83.2% de la población mexicana vivirá en ciudades, un escenario que mantendrá la presión sobre la demanda de vivienda y la disponibilidad de suelo urbano.