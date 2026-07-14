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WTTC impulsa certificación sostenible para el sector hotelero

WSHA avanzará hacia una certificación independiente para elevar la confianza en sostenibilidad hotelera global. 

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WSHA avanzará hacia una certificación independiente para elevar la confianza en sostenibilidad hotelera global.Cortesía

Patricia Ortega

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) anunció que Hotel Sustainability Basics evolucionará hacia un esquema de certificación independiente de terceros, alineado con los nuevos requisitos de la Unión Europea sobre declaraciones medioambientales y diseñado para cumplir con el Marco de Acreditación del Consejo Mundial de Turismo Sostenible (GSTC).

La decisión busca dar mayor transparencia al desempeño ambiental de los hoteles y responder a un mercado donde viajeros, empresas, gobiernos e inversionistas demandan información verificable sobre sostenibilidad.

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Desde su lanzamiento en 2022, el programa ha sido adoptado por más de 8,000 hoteles en 85 países. Su modelo contempla 12 acciones prácticas relacionadas con eficiencia energética, uso responsable del agua, reducción de residuos, emisiones, apoyo a comunidades locales y protección de la naturaleza.

El WTTC informó que los hoteles participantes no deberán realizar acciones inmediatas durante la transición. La organización y sus socios de verificación, incluido SGS, ofrecerán acompañamiento para avanzar al nuevo modelo.

Próximamente, el organismo lanzará Basics Plus, desarrollado con respaldo de la World Sustainable Hospitality Alliance (WSHA), como siguiente etapa para hoteles que buscan avanzar hacia prácticas de sostenibilidad con mayor alcance y verificación independiente.

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Patricia Ortega

Coordinadora de Operación Editorial de Suplementos y Ediciones Especiales de El Economista. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Miami, auspiciada por la Fundación Reuters. Ganadora del premio por la "destacada cobertura en finanzas verdes", entregado por la BMV y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Ha sido analista de mercados, editora de finanzas y creadora de ranking de negocios, responsabilidad social y mercados, y ha trabajado en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Reforma, Excélsior, Mundo Ejecutivo, Expansión, Fortuna, Infosel y Economática.

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