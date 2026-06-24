Santa Fe e Interlomas se llenan de departamentos de hasta 17.5 millones de pesos

El corredor Sur-Poniente de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), donde se ubican algunas de las zonas residenciales más exclusivas de la capital, como Santa Fe, Interlomas, Bosques de las Lomas y Pedregal, se mantiene como un mercado enfocado en la vivienda de lujo dentro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte “Partida Inmobiliaria” de Tasvalúo, existen 66 proyectos de vivienda vertical nueva con 5,400 unidades. De ellas, 57.2% pertenece al segmento residencial plus, con un precio promedio de 9.1 millones de pesos, mientras que 8.4% corresponde al segmento prime, cuyo valor promedio asciende a 17.5 millones de pesos.

En contraste, la vivienda media, con un precio promedio de 2.3 millones de pesos, representa apenas 2.1% de la oferta total. Este comportamiento refleja la orientación del mercado habitacional hacia productos dirigidos a compradores de mayores ingresos.

Además de concentrar importantes centros corporativos y comerciales, este corredor forma parte de la ZMVM, que proyecta un crecimiento demográfico que incrementará la demanda de vivienda. Se estima que su población alcance los 5.2 millones de habitantes hacia el 2030.

"Es el núcleo urbano más grande de la república mexicana y también su principal centro político, económico, social, financiero y empresarial", se puede leer en el análisis de Tasvalúo.

Tiempos de venta

A pesar del predominio de la vivienda de lujo en el Sur-Poniente, los segmentos de mayor valor no son necesariamente los que muestran el mejor ritmo de ventas en este corredor integrado por Santa Fe, Interlomas, Bosques de las Lomas y Pedregal.

El análisis de éxito comercial revela que la vivienda residencial plus y prime registra los tiempos de venta más prolongados del mercado, con proyectos que tardan entre 49 y 51 meses en colocarse.

Por su parte, los departamentos de categoría media logran ventas en un promedio de 22 meses, casi la mitad del tiempo que requieren las unidades de lujo.

Mercado selectivo

Los datos de Tasvalúo muestran que el corredor Sur-Poniente se ha consolidado como uno de los mercados residenciales más exclusivos del país. Sin embargo, el reporte también sugiere que el crecimiento de la oferta premium no necesariamente se traduce en una colocación acelerada.

Si bien los desarrolladores apuestan por viviendas con precios que van de 2.3 a 17.5 millones de pesos en el segmento vertical, los ritmos de absorción indican que la demanda es cada vez más selectiva.

No obstante, la vivienda de lujo marca la pauta del desarrollo inmobiliario en Santa Fe, Interlomas y el resto del corredor, mientras la oferta dirigida a segmentos medios pierde presencia en una de las zonas con mayor dinamismo económico y urbano de la Ciudad de México.