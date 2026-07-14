Capturan al presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl tras operativo de la FGE en Puebla

Rafael N., identificado como el presunto responsable de la serie de ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, fue detenido durante la madrugada de este martes tras un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional.

La movilización comenzó alrededor de las 04:30 horas en el fraccionamiento Santa Fe, frente a La Vista Country Club, y se extendió hacia la Vía Atlixcáyotl y el Periférico Ecológico, luego del reporte de detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con la información disponible, el presunto agresor habría disparado contra los agentes durante el cumplimiento de la orden de aprehensión antes de ser sometido y detenido. Versiones preliminares señalan que resultó herido durante el enfrentamiento, aunque este dato aún no ha sido confirmado oficialmente.

Las autoridades atribuyen a Rafael N. al menos 10 ataques con características similares contra conductores que circulaban por la Vía Atlixcáyotl, aunque investigaciones y denuncias posteriores elevan la cifra de hechos bajo análisis hasta 12.

La serie de agresiones comenzó a principios de 2026. Uno de los casos más graves ocurrió el 12 de enero, cuando un menor de edad recibió un disparo en la mandíbula mientras viajaba con su madre sobre Camino Real a Cholula, a la altura del Periférico Ecológico. En los meses siguientes también se registraron ataques contra vehículos particulares, un autobús de pasajeros y un repartidor en los municipios de Puebla y San Andrés Cholula.

Las investigaciones establecieron que los primeros ataques fueron cometidos con balines o postas; sin embargo, los incidentes más recientes habrían sido perpetrados con un arma de fuego calibre 9 milímetros, lo que incrementó el riesgo para los automovilistas.

El último ataque atribuido al presunto agresor ocurrió el pasado 9 de julio, cuando un Volkswagen Pointer recibió un impacto en la puerta del copiloto en la zona de Angelópolis, sin que se reportaran personas lesionadas.

Previo a la captura, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, había informado que las investigaciones apuntaban a un solo responsable plenamente identificado y sin cómplices. Para su localización, las autoridades desplegaron un operativo permanente con más de 70 elementos de distintas corporaciones, apoyados por helicóptero, drones, torres móviles de videovigilancia y diversas reconstrucciones de los hechos.

Con la detención de Rafael N., la Fiscalía continuará con la integración de las carpetas de investigación para determinar su presunta responsabilidad en la totalidad de los ataques registrados durante los últimos meses.